15 Temmuz Destanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Gösterim Merkezleri'nde anlatılıyor
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15 Temmuz Destanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Gösterim Merkezleri'nde anlatılıyor

15 Temmuz Destanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Gösterim Merkezleri'nde anlatılıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Konya, Samsun, Diyarbakır, Siirt, Van, Malatya ve Ağrı olmak üzere 7 farklı şehirde faaliyet gösteren Dijital Gösterim Merkezleri'nde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer, "Türkiye Geçilmez" konsepti ile...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Konya, Samsun, Diyarbakır, Siirt, Van, Malatya ve Ağrı olmak üzere 7 farklı şehirde faaliyet gösteren Dijital Gösterim Merkezleri'nde, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer, "Türkiye Geçilmez" konsepti ile dijital ortamda sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde geçen yıl kurulan Dijital Gösterim Merkezleri bu yıl da Konya, Samsun, Diyarbakır, Siirt, Van, Malatya ve Ağrı'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dijital Gösterim Merkezleri'nde, her ay Türkiye'nin gündeminde öne çıkan konulara ilişkin içerikler yenilikçi gösterim teknikleriyle ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Türkiye genelinde 7 şehirde hizmet veren ve 875 metrekarelik kapalı alana sahip olan Dijital Gösterim Merkezleri'nde ziyaretçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanıyor. Toplamda yedi bölümden oluşan Dijital Gösterim Merkezleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sabaha kadar ziyarete açık olacak.

Dijital Gösterim Merkezleri'nde ziyaretçiler ilk olarak Fuaye Alanı'ndaki televizyondan, ayın gündemi hakkında kısa bilgi alırken Pervane Hologram gösterimi sayesinde Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yenilikçi gösterim tekniğiyle seyredebiliyor. Daha sonra ziyaretçiler, Bilgi Tüneli Alanı'ndan 360 Derece Dairesel Ekran Deneyim Alanı'na geçiyor ve 2. 5 metre yüksekliğinde kemerli tavana sahip olan Bilgi Tüneli Alanı'nda 15 Temmuz Logo Animasyonu'nu görüp, 360 Derece Dairesel Ekran Deneyim Alanı'na geçiş sağlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü videosunu izliyor.

Gösterim merkezlerinin 3D Haritalama (Mapping) Ekranı Gösterim Alanı ise ziyaretçilerin dördüncü durak noktası olarak faaliyet gösteriyor. Bu alanda ziyaretçiler, 15 Temmuz'da Halkın Direnişi görsel şovunu izlerken, Dolby ses sistemi ile dijital gösterimin bir parçası oluyor.

Dijital Gösterim Merkezleri'nin bir diğer deneyim alanı olan Hologram Gösterim Alanı'nda da 4x3 metre büyüklüğünde ekranlarda, 15 Temmuz Direnişi Belgesel Filmi gösteriliyor. Son gösterim alanı olan Bilgi Ekranı'nda ise 15 Temmuz Şehitler filmi ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Kaynak: Habermetre

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15 Temmuz Destanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde kurulan Dijital Gösterim Merkezleri'nde anlatılıyor - Haberler
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