15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yarın saat 08.30'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde "O AN" Fotoğraf Sergisi düzenlenecek.

Saat 12.00'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Şehit Mustafa Cambaz'ın Gözünden Memleketimin Ulu Camileri" sergileri açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle "On5Sıfır7 Film Haftası" açılışı Atlas Sineması'nda saat 20.00'de yapılacak.

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 9 Temmuz saat 17.00'de açılacak.

15 Temmuz Derneği, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) birlikte düzenleyeceği Vatan Koşusu, 11 Temmuz'da saat 09.00'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle 12 Temmuz saat 11.00'de, Hafıza 15 Temmuz'da "Biz 81'iz" program tanıtımı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ise saat 15.00'te "Şehitlere Mektup Yarışması" yapılacak.

Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda saat 17.00'de "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açılacak.

V. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 13 Temmuz saat 14.00'te düzenlenecek. "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi de Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de açılacak.

"O AN" Fotoğraf ve Şehit Eşyaları Sergisi, 14 Temmuz saat 11.00'de İstanbul Havalimanı, Fatih 15 Temmuz Anıtı'nda saat 16.00'da açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek Hürriyet Çağrısı Konseri de saat 20.30'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde yapılacak.

15 Temmuz saat 11.00'de Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti ve şehitleri anma programı, saat 12.30'da Taksim Camisi'nde Ensar Vakfı iş birliğiyle "251 Hatim Programı" düzenlenecek.

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi, Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Selim Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:43:51. #1.15#

title