15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yarın saat 08.30'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde "O AN" Fotoğraf Sergisi düzenlenecek.

Saat 12.00'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Şehit Mustafa Cambaz'ın Gözünden Memleketimin Ulu Camileri" sergileri açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle "On5Sıfır7 Film Haftası" açılışı Atlas Sineması'nda saat 20.00'de yapılacak.

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 9 Temmuz saat 17.00'de açılacak.

15 Temmuz Derneği, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) birlikte düzenleyeceği Vatan Koşusu, 11 Temmuz'da saat 09.00'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle 12 Temmuz saat 11.00'de, Hafıza 15 Temmuz'da "Biz 81'iz" program tanıtımı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ise saat 15.00'te "Şehitlere Mektup Yarışması" yapılacak.

Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda saat 17.00'de "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açılacak.

V. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 13 Temmuz saat 14.00'te düzenlenecek. "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi de Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de açılacak.

"O AN" Fotoğraf ve Şehit Eşyaları Sergisi, 14 Temmuz saat 11.00'de İstanbul Havalimanı, Fatih 15 Temmuz Anıtı'nda saat 16.00'da açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek Hürriyet Çağrısı Konseri de saat 20.30'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde yapılacak.

15 Temmuz saat 11.00'de Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti ve şehitleri anma programı, saat 12.30'da Taksim Camisi'nde Ensar Vakfı iş birliğiyle "251 Hatim Programı" düzenlenecek.

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi, Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da açılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan