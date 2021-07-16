15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kırklareli Türkiye Geçilmez diyerek tek yürek oldu...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kırklareli Türkiye Geçilmez diyerek tek yürek oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Kırklareli Türkiye Geçilmez diyerek tek yürek oldu...

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Kırklareli'nde Türkiye Geçilmez düsturuyla büyük bir coşkuyla Milli İrade Ruhu içinde kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü Kırklareli Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan Anma Programında, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Valimiz Sayın Osman BİLGİN günün önemini belirten konuşmalarını yaptı. Vali BİLGİN ile beraberindekiler Aziz Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktılar ve dualar ettiler.

Şehitlik programının ardından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in katılımıyla Şehitlerimiz anısına 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanında 251 fidan toprakla buluşturuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, 15 Temmuz Şehidi Gökhan ESEN'in bizlere emaneti olan değerli ailesini ziyaret ettiler.

15 Temmuz Şehidimizin ailesinin ziyaretinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Türkiye Geçilmez" temalı serginin açılışını gerçekleştirdiler.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, sergi açılışının ardından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Şehitlerimiz ve Ebediyete göç eden Gazilerimizin Ruhlarına Hızırbey Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif Programına katıldı. Programda; Kırklareli İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit-i Şerif okunurken, şehitlerimiz için dualar edildi. Mevlidi- Şerifin ardından 15 Temmuz Şehitlerimizin anısına ilimizde camii bahçelerine dikilecek 251 fidandan ilki Valimiz Sayın Osman BiLGİN tarafından toprakla buluşturuldu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri Akşam programı saat 20: 00'da Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ve Şehit ve Gazi aileleri, Kamu Kurum görevlileri, STK'lar ile vatandaşlarımızın katılımlarıyla saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Valiliğimiz koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca Demokrasi ve Milli Birlik Araç Konvoyunun geçişi gerçekleşti.

Daha sonra İl müftülüğü görevlilerince Kuran-ı Kerim tilaveti ve Şehitler kasidesini okunmasının ardından programa katılanlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konuşmalarını canlı yayından izledi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Millete Seslenişinin ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konuşmalarını gerçekleştirdi.

Vali BİLGİN yaptığı konuşmada; 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini, bu hain darbe girişiminin unutulmayacağını vurgulayarak, Türk milletinin 15 Temmuz'da devletine sahip çıkarak destan yazdığını ifade etti. Bazı vatandaşların tankların altına yatarak vatanına sahip çıktığını "O gece 251 şehit verdik. Vatanın birliği için tarihimiz boyunca olduğu 15 Temmuzda da her zaman canlarımızı seve seve vereceğimizi söyledi.

15 Temmuz'un alelade bir gün olmadığını belirten Vali BİLGİN, "Türk tarihinin Anadolu öncesi de dahil olmak üzere bu aziz milletin ne kadar kahraman, ne kadar cesur, ne kadar vefakar ve cefakar olduğunun en büyük sembolize edildiği gündür. " dedi.

Vali BİLGİN, 15 Temmuz'da Türk milletinin büyük bir destan yazdığını ifade ederek, hain darbecilerin hem Türk yargısı önünde hem de halkın vicdanında yargılandığını vurguladı.

Vali BİLGİN konuşmasının devamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin en büyük teminatı olduğunu anlatarak "Bu ülkenin çimentosudur. Bu ülkenin varlığının en önemli sembolüdür. Bunu yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki hainlerdir. Belli dönemde üst düzeydeki komuta kademesidir, belli dönemde aradaki bazı haddini bilmez hainlerdir. " dedi.

2016 yılında emperyalist güçlerin özellikle mili ve manevi değerleri kullanarak emellerine ulaşmaya çalıştığını dile getiren Vali BİLGİN sözleri şöyle devam etti:

"Din olgusunu kullanarak bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin yaşlısından, kadınından, erkeğine herkesin duygularını din üzerinden sömüren ve 40 yıldır bu ülkenin vatandaşının enerjisinden parasına kadar her türlü sömürüyü yapan yeni bir aparat ortaya konarak aziz milletimizin ve Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve özellikle de bayrağımızın indirilmesi istendi. Ama bu sefer hepsinden farklıydı. Vatandaşımız artık darbelerden çektiği sıkıntıları, kendi cebinden, kendi canından, kendi varlığından, kendi bütünlüğünden hepsinden de önemlisi kendi demokrasi ve iradesini sandığa yansıtmasına yapılan müdahalelerden artık bıkmıştı ve buna son deme vakti gelmişti. Özellikle 15 Temmuz'u Ankara, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her noktasında farklı şekillerde hepimiz hissettik. " dedi.

Vali BİLGİN, Türk milletinin hainlere karşı her zaman birlik ve dirlik içerisinde olduğunu vurgulayarak, " İyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. " Diyerek 15 Temmuz destanının hiç bir zaman unutulmayacağını belirtti ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla anarak, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür dileklerinde bulundu.

Vali BİLGİN' in konuşmalarının ardından, "Türkiye Geçilmez" düsturuyla saat 22: 00'da 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu düzenlendi. Düzenlenen koşunun ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN Özel sporcularımızdan şanlı bayrağımızı öperek teslim aldı ve koşuya katılan sporcularımıza sertifikalarını verdi.

Sertifika törenini ardından Valimiz Sayın Osman BiLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ve İlimiz Protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde vatandaşlarımızla Milli Birlik Ruhu içerisinde tek yürek olduğumuz Devlet Millet dayanışmasının en güzel tezahürü 15 Temmuz gecesini sahnede çekilen fotoğraflar ile ölümsüzleştirdiler.

Sahnede çekilen fotoğrafların ardından Vali BİLGİN ve Hanımefendi il Protokolü ile birlikte Özgürlük ve Demokrasi Meydanında 15 Temmuz coşkusunu yaşayan vatandaşlarımızın yanlarına giderek coşkularına ortak oldular ve bu anlamlı günü çekilen fotoğraflarla ebedileştirdiler.

Program İl Müftümüz Aydın YIĞMAN tarafından edilen duanın ardından saat 00: 13'da camilerimizden salaların okunmasıyla sona erdi. Pandemi tedbirleri kapsamında akşam saat 20: 00'dan itibaren vatandaşlar tarafından tutulan demokrasi nöbeti sabah ezanına kadar devam etti.

Kaynak: Habermetre