15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi

15 Temmuz 2016 tarihinde devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli iradeye yönelik yapılmak istenen hain darbe girişiminin 5'inci yılı dolayısıyla, tüm ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de çeşitli programlar düzenlendi. Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir İl Müftülüğü ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen programa; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar

Saygı duruşu, İstiklal Marşının ve Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmalarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün, devlet ve millet hayatının hem en alçak saldırısının, hem de en şanlı direnişlerinden birinin beşinci yıldönümü. O gece 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' mücadeleleri sırasında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan şehitlerimiz, 'gömelim gel seni tarihe' desek sığmayacak kahramanlıklarıyla, bu millete kefen biçenlere hak ettikleri dersi vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama, Rabbimizin katında en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize vefa borcumuzu, geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz. Erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, öğrencisi ve hocasıyla, işvereni ve işçisiyle, memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla, 'bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek', sokakları ve meydanları doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, yeri geldiğinde önlerine katıp kovalayarak, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar yarın da inşallah başaramayacaklar. Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız" dedi.

Programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de "15 Temmuz Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlere karşı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek demeden milyonlarca vatandaşımızın yazdığı bir destandır" dedi.

Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

Programda İl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar arası yapılan "15 Temmuz" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler şahneye davet edilerek, kendilerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından ödülleri verildi.

15 Temmuz Gazileri O Gece Yaşananları Anlattı

Düzenlenen programa katılan 15 Temmuz Gazisi Yüksel Serbes, 15 Temmuz 2016 tarihinde devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli iradeye yönelik yapılmak istenen hain darbe girişimine karşı o gece milletin ve devletin tek yürek olarak ortaya koyduğu kahramanlığı katılımcılarla paylaştı.

Şiirler Geceye Katılanları Duygulandırdı

15 Temmuz konulu video ve görsellerin gösterimiyle devam eden gecede, Dursun Ali Erzincanlı'nın 15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir anısına yazdığı "30 Kurşun" isimli şiiri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden "Biz Kısık Sesleriz" isimli şiiri geceye katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Türk Bayrakları ile Demokrasi Nöbeti Tutuldu

Gecenin ilerleyen saatlerinde Nevşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi konseri ile devam eden programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren, millete karşı birlik ve beraberlik ruhu aşılayarak manevi güç veren sala Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de camilerden okunurken, 15 Temmuz program alanında Nevşehir İl Müftülüğü imamları tarafından okundu.

Okunan sala ile birlikte protokol üyeleri, vatandaşlar, asker, polis ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk Bayraklarıyla alanda demokrasi nöbeti tuttu.

Kaynak: Habermetre