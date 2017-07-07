15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne Doğru

Hatay Valisi Erdal Ata, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kentte bir etkinlik düzenleneceğini belirterek "Buradan Hatay'ımıza yakışır bir mesaj verelim tüm dünyaya. Bizi bölmek isteyen tüm güçlere karşı Türkiye'nin bir bütün olduğunu gösterelim" ifadesini kullandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ata başkanlığında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinlikler hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Sandıkçı, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.



Ata, toplantıda, ülke için tarihi bir dönüm noktası olan hain kalkışmaya karşı kentte verilen mücadele için sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.



Kendisinin söz konusu tarihte Hatay'da olmadığını anımsatan Vali Ata, şöyle devam etti:



"Arkadaşlar 15 Temmuz sürecinde burada yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdiler. Burada, hiçbir siyasi görüş ayrımı olmaksızın her türden inanç, kültür ve kesimden vatandaşlarımız bir araya gelerek ülkemizde demokrasinin korunması için tek bir yumruk gibi hareket etmişler. Hatay'da ülkemize örnek olunması gereken bir davranış sergilenmiş. Ondan dolayı da ben şahsen il valisi olarak mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz'u unutmamak gerekiyor. Gelecekte de bu tür ihanetlerle karşı karşıya kalmamak için bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın aynı duygu ve heyecanı paylaşarak demokrasimizin korunması, devletimizin bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için hep birlikte hareket etmesi gerekir. Ben ilimizde herkesin birlik ve beraberlikten yana, demokrasiden yana tavır sergilediğini görüyorum. Ondan dolayı da müteşekkirim."



15 Temmuz gününde bir anma programı düzenlemek istediklerini belirten Ata, tüm vatandaşların herhangi bir siyasi hüviyete bürünmeden katılacağı bir etkinlik olmasını planladıklarını aktardı.



Etkinlikte herhangi bir siyasi parti bayrağı olmayacağını, sadece Türk bayrağı ya da siyasi içerik taşımayan pankartların yer alacağını vurgulayan Ata, "Buradan Hatay'ımıza yakışır bir mesaj verelim tüm dünyaya. Bizi bölmek isteyen tüm güçlere karşı Türkiye'nin bir bütün olduğunu gösterelim." ifadesini kullandı.



Son yıllarda yaşanan coğrafya ve Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmek istendiğini ifade eden Vali Ata, şunları belirtti:



"Bunun sebebi zengin petrol ve doğalgaz yataklarına dünyadaki birtakım emperyalist güçlerin egemen olmak istemesidir. Bu ülkelerde bölerek parçalayarak daha kolay sömürebilecekleri devletçikler oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlardan hepimizin ders çıkarması lazım. Buralarda oyunlar oynanıyor. Bu oyunlar oynanırken de uygun zemin hazırlamak için o ülkedeki birtakım farklılardan yararlanarak insanlar birbirlerine düşürülmeye çalışılıyor. Bir ülkede farklı dinden kültürden insanlar olabilir ama neticede hepimiz Allah'a inanan insanlarız. İlimizdeki herkes ülkenin birlik ve beraberliğinden yana, burada çıkan bir ateş hepimizi yakar. İlimizde, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlar dini kökeni ne olursa olsun hepsi bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz, haksızlığa uğramasını istemeyiz. Biz bu anlayıştayız."



Açıklamada, 15 Temmuz saldırısının 80 milyona yapılmış hain bir darbe olduğu konusunda hemfikir olan tüm katılımcıların, bu darbe girişimini nefretle kınadıklarını, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve tüm siyasi parti temsilcilerinin farklı inançlara mensup kanaat önderlerinin, vatandaşlarla omuz omuza dosta düşmana birlikteliği göstermek için programa katılım gösterecekleri belirtildi.