15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Garnizon Şehitliğinde Anma Programı Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Garnizon Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Garnizon Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Düzenlenen törene Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Akın Levent, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende devletimiz, milletimiz ve şehitlerimiz için dualar edildi. Ardından Şehitlik özel defterini imzalayan Sayın Valimiz Mehmet Makas, deftere yazdığı mesajında; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıldönümünde; demokrasimiz, bayrağımız, milletimiz ve vatanımız için mücadele ederken şehadete erişen 15 Temmuz şehitlerimize ve şanlı tarihimiz boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. Programın sonunda Sayın Valimiz ve katılımcılar, şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, şehit yakınları ile görüştüler.

Kaynak: Habermetre