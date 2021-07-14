15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Saraçlar Caddesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan fotoğraflardan oluşan sergide 35 fotoğraf yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, ebedi aleme göçmüş etmiş tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin diliyorum. Canları pahasına 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyen şehitlerimizi yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz." dedi.

Sergi açılışına, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Defterdarı Aydın Yaman, Edirne Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Ahmet Erdal, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Beyazıt, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Tunca Nehri kenarında bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Hatıra Ormanı'na fidan dikimi ve daha önce dikilen ağaçların bakımı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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