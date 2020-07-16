15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar 15 Temmuz Millet Meydanında bir araya geldi.

Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar 15 Temmuz Millet Meydanında bir araya geldi. Malatya Valiliğinin koordinesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okudu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" meydana kurulan dev ekranlarda vatandaşlar izlendi. Protokol konuşmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı marşlar, gençlerin ise şiirler seslendirdi. Daha sonra İstasyon Meydanı'nda başlayan ve yaklaşık 25 gencin yer aldığı 15 Temmuz Sancak Koşusu'na katılan gençler, koşuda taşıdıkları Türk bayrağını Vali Baruş, Selahattin Gürkan ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'ya teslim etti. Programa, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA