- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in çocuklarla birlikte gül bahçesinin açılışını yapması

Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla birlikte 15 Temmuz rölyefini açması

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması

Protokolden görüntüler

Katılımcılardan görüntüler

Vali Tuncay Sonel'in konuşması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

TUNCELİ - Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen demokrasi nöbetinde binlerce kişi meydanları doldurdu.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla 251 şehit anısına dikilen gül bahçesinin ve rölyefin açılışıyla başladı.

Sonel, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimini 3. yılında unutmamak ve unutturmamak için program düzenlediklerini söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hain FETÖ'ye gereken dersi verdiğini belirten Sonel, "Bu millet öyle büyük bir millet ki hakikaten o tankların önüne yatmakla, hiç canını düşünmeden kendini, eşini, çocuğunu, ailesini düşünmeden koşa koşa 15 Temmuz Köprüsü'nden Külliye'ye kadar, Genelkurmay'ın önünden Meclis'e kadar çıkarak, o bütünlük, birlik ve beraberlikle, o alçaklara gereken dersi vermiştir." diye konuştu.

Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa davet etmesi üzerine vatandaşların alanlara çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"O gece 251 vatan evladımız hiç düşünmeden canını bu memlekete, bu topraklara feda etmiş, 2 bin 193 kahramanımız da gazi olmuştur. Bu memleket uğruna, bu topraklar uğruna nice şehitler verdik. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'dan daha bugüne kadar nice evlatlarımızı, nice kahramanlarımızı bu ülke uğruna şehit verdik."

Tunceli'nin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini belirten Vali Sonel, alçak FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ hain terör örgütlerinin bundan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Sonel, Ovacık ilçesi Çakıryayla mezrasında 8 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğun teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcıya basarak yaşamını yitirmesine değinerek, şunları kaydetti:

"O anne ve babanın gözyaşını nasıl sileceksiniz? Hain bunlar hain, Allah kahretsin. Az kaldılar, tek tek etkisiz hale getirilecekler. Bu çocukları, emniyetimizi, polisimizi, askerimizi, jandarmamızı, vatandaşımızı, öğretmenimizi şehit edenler, bu huzurdan, burada Dünya Rafting Şampiyonası yapılmasından, yolların açık olmasından, bu çocuklarla beraber olmamızdan, fabrikalar açılıp oradan ihracat yapılmasından rahatsız oluyor. Tunceli halkımıza sesleniyorum, bunlara fırsat vermeyin.

Zaten 600'lerde olan sayı, 40'lara düştü. Onlar da ya teslim olacak ya da biz devlet olarak gereğini yapacağız."

Teröristlere çağrıda bulunan Sonel, "Gelsinler, devletin şefkatine sığınsınlar. Yeni bir hayat kursunlar. Hamam böceği gibi, fare gibi dağlarda, mağaralarda saklanmasınlar. ya teslim olurlar ya da biz tek tek etkisiz hale getirmesini biliriz." dedi.

Programa Vali Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Baro Başkanı Kenan Çetin, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA