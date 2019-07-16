15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kars'ta Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyasının dünyada en pahalı topraklar olduğunu söyledi.

Öksüz, şunları kaydetti:

"Sizleri asla unutmamamız ve nesilden nesile, evlatlarımıza anlatmamız gereken bir 15 Temmuz gecesine götürmek istiyorum. 15 Temmuz günü bu millete pusu kurup, diz çökertmek isteyen kalleş, namert, alçak, işbirlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affetmeyeceği bir ihanette bulunmuştur."

Öksüz, 15 Temmuz gecesi yapılan hain kalkışmanın, kahraman milletin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da kentte 16 tankın ve yüzlerce askerin kışlalardan çıktığını ancak vatandaşların direnişiyle geri çekildiğini anımsattı.

Törene 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA