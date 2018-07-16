AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "O hain geceye ve sonrasında yaşananlara baktığımızda milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağı bir kez daha görülmüştür. Böylesi bir alçaklık ve ihanete teşebbüs edenlere de unutamayacakları bir ders verilmiştir." dedi.

Karacan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tarihi kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk milletinin, 2 yıl önce 15 Temmuz 2016'da yeni bir tarih ve destan yazdığını söyledi.

Asker kıyafetine bürünmüş alçakların millete kurşun sıkıp, bomba yağdırdığı o karanlık ve uzun gecede aziz Türk milletinin yazdığı kahramanlığın asla unutulmayacağını ifade eden Karacan, şöyle konuştu:

"O gece milletini seven, bayrağını kutsal sayan, vatanını her şeyin üzerinde tutan, devletine bağlı asker ve polisimiz halkıyla beraber hainlere korku, halkımıza güven vermiştir. Aziz milletimiz üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara adeta sel gibi dökülerek meydanı hain darbecilere bırakmamış adeta Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ruhu ile alçaklara geçit vermeyerek 'dur' demiştir. O hain geceye ve sonrasında yaşananlara baktığımızda milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağı bir kez daha görülmüştür. Böylesi bir alçaklık ve ihanete teşebbüs edenlere de unutamayacakları bir ders verilmiştir."

Karacan, vatan için hiç düşünmeden canını ortaya koyan Türk milletiyle bu günlere geldiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şanlı geçmişimizden devraldığımız 15 Temmuz direniş ve diriliş ruhu, bizlere rehberlik etmeye devam edecektir. Ülkemizin FETÖ ve benzeri her türlü vesayet ve terör odaklarına yönelik haklı mücadelesinin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin en önemli göstergesi milletimizin birlik ruhu ve liderine sadakatidir. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur.' sözünü hatırlatıyor, vatanımız, birlik ve beraberliğimiz için mücadele ederken ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize ve Ömer Halisdemir gibi demir yürekli demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."

"Milletimizin cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da Türk milletinin o hain darbe girişimini boşa çıkardığı gibi kıyamete kadar unutulmayacak bir de demokrasi destanı yazdığını ifade etti.

Bu gece, o menfur girişimin ikinci yılında, ay yıldızlı bayraklarla, her görüşten insanla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde meydanları doldurarak darbenin arkasındaki hain odaklara en anlamlı cevabı bir kez daha verdiklerini anlatan Çakacak, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki milletimizin cesareti ve kendi iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruhun, yüz yıl sonra aynı heyecanla, aynı kararlılıkla saatler içinde ortaya çıkması bu milletin ne kadar yüksek ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimize, maddi, manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların ağır olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik ahdimizi korumaktır."

"Bir büyük destan yazılmıştır"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

15 Temmuz'un bir milletin yeniden direniş destanının tarihi ve miladı olduğunu belirten Avcı, "O gece dünya tarihinde bir başka örneği olmayan bir büyük destan yazılmıştır. Dünya siyaset tarihinde halkın kendiliğinden, sanki çok önceden örgütlenmişçesine bir darbe teşebbüsünü bu kadar net, kesin, kararlı bir tavırla önlediği, püskürttüğü ve cezalandırdığı bir örnek yoktur. Bu aziz millet bütün dünyaya büyük bir ders vermiştir. O gece meşru hükümetine, devletine sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise 15 Temmuz'un vatan sevgisinin ve milletin iradesinin her şeyden üstün olduğunun, demokrasi mücadelesinin nasıl verildiğinin gösterildiği gece olduğunu dile getirerek, 15 Temmuz 2016'nın hain darbe girişimini değil Türk milletinin dirilişinin ve direnişinin gecesi olduğunu vurguladı.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da 15 Temmuz 2016'daki şer hareketinin, Türk'ün titreyerek kendine dönmesine, uyanışına ve dirilişine sebep olmasıyla hayırlı bir güne döndüğünü söyledi.

Programa Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı.