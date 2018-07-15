Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Bisiklet Yarışması sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyona genç erkekler kategorisinde 19 sporcu katıldı.

Startını Vali Yaşar Karadeniz'in verdiği yarış, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni geçip tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönen sporcular, 100 kilometrelik parkuru tamamladı.

Dereceye giren sporculara Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk ve Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Engin Kaya tarafından ödülleri verildi.

Yarışma sonunda Azerbaycan takımından Mahmud Mammadov birinci, İvan Orlov ikinci ve Khankishi İsgandarov üçüncü oldu.

Takım klasmanında ise Azerbaycan takımı birinciliği, Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü ikinciliği, Bolu Belediyesi Spor Kulübü ikinciliği elde etti.

Müsabaka hakemlerinden Ahmet Hidayet Akyürek, federasyon adına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehit ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Kastamonu yarışlarını sorunsuz tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akyürek, "15 Temmuz etkinlikleri kapsamında federasyonumuz 3 ayrı ilde organizasyon yaptı. Bunlardan biri de Kastamonu oldu." dedi.

Akyürek, 15 Temmuz'un önemli bir destan olduğunu vurgulayarak, "Federasyon olarak bu tarz tarihi olayların hatırlanıp öneminin anlatılması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi hatırlamak için sporcularımız yarıştı." diye konuştu.

Yarışmacılardan Cemil Can Sertkaya ise 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyledi.

Yarış kapsamında 100 kilometrelik parkuru geçtiklerini anlatan Sertkaya, "İsmini yine bu olaydan alan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne kadar yarıştık. Centilmenlik içinde geçen bir yarış oldu. Herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.