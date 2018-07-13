AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Aydın, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkeye, demokrasiye ve geleceğe ipotek koymak isteyen vatan hainlerinin, devletin silahlarını millete karşı doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

Aziz milletin, kendilerine atılan ateşe, üzerlerine sürülen tanklara, tepesine atılan bombalara ve her türlü tehdide karşı gözlerini kırpmadan karşı geldiğini ve ülkeyi hainlere teslim etmediğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, milli birlik ve beraberlik içinde darbe teşebbüsünü bertaraf eden milletimiz yine Cumhurbaşkanımız talimat verene kadar meydanları bırakmamış ve günlerce demokrasi nöbetleri tutmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihi ülkemizde her ne kadar kara bir gün olarak anılsa da, şanlı bir kurtuluş mücadelesi olarak tarih sayfalarında yerini almıştır."

Aydın, bu şanlı mücadelenin Türk demokrasi tarihine kazınan bir demokrasi zaferi olduğunu aktararak, "Bizlere düşen en büyük görev, şehitlerimizin bizlere ve geleceğimize emaneti olan vatan toprağımıza, aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin birliğine, huzuruna ve geleceğine ipotek koymak isteyen tüm hainlere karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir." ifadesini kulandı.

Kadir Aydın, vatan uğruna canlarını, gözünü kırpmadan feda eden bütün şehitleri rahmetle anarak, gazilere de şükranlarını sundu.