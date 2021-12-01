15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların lastiklerini kontrol etti. Polis durdurulan otobüslerin lastiklerini kış lastiği olup olmadıklarına baktı. Kumpas adı verilen aletle lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Lastikte kaplama bulunan ve diş derinliği 4 mm 'den yüksek olması gerekiyor. Uygun olmayan lastiklerle araçların otogar çıkışına izin verilmezken, bağlı bulunduğu firmaya 846 TL para cezası uygulanıyor.