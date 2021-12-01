15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi - Haberler
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

İSTANBUL'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıldı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıldı.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların lastiklerini kontrol etti. Polis durdurulan otobüslerin lastiklerini kış lastiği olup olmadıklarına baktı. Kumpas adı verilen aletle lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Lastikte kaplama bulunan ve diş derinliği 4 mm 'den yüksek olması gerekiyor. Uygun olmayan lastiklerle araçların otogar çıkışına izin verilmezken, bağlı bulunduğu firmaya  846 TL para cezası uygulanıyor.


- İstanbul
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

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