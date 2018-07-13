15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıl Dönümünde Fotoğraf Sergisi Açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin 2'inci yılı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fotoğraf sergisi açıldı. Sergide hain darbe girişimi sırasında İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen fotoğraflar da sergilendi.

15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının ikinci yılında Malatya'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kara geceyi unutturmama ve hatırlatma adına Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı. Kültür A.Ş. organizasyonunda eski belediye meydanında açılışı yapılan fotoğraf sergisinde İhlas Haber Ajansı (İHA) fotoğraflarının yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflar ve AA fotoğrafları yer aldı. Açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya'nın ailesi, 15 Temmuz gazilerinden Enes Gün ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz'un aslında darbe hayalinde olanların teşebbüsüne karşı milletin darbesi olduğunu ifade ederek "Onlar millete darbe yapmak istedi ama bu millette onların karşısında dimdik durarak darbelerine karşı darbe yapmış oldu. Ama ortada bir fark var. Bir tarafta elinde uçak, füze ve helikopter olan darbeciler, diğer tarafta ise elinde sadece bayrağı, dilinde tekbiri ve göğsünde imanı olan bir millet vardı" dedi.

Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O gün silaha, topa, tanka karşı milletin dimdik ayakta duruşu, Allah'u ekberi galip geldi. Onların amacı ve hedefi açıktı, 40 yıldan beri bu milletin arasına girerek kendini gizlemiş, takiye yaparak bu milleti kandırmış bir güruhtu. Ama işin aslından onların ipi dışarıya bağlıydı. Amerika'ya, İsrail'e, Avrupa'ya bağlı, onların talimat ve isteklerine göre adım atan işler yapan bir projeydi. Bu millet dimdik ayakta durarak, onların hedeflerini tarihin çöplüğüne attı. Biz 15 Temmuz'da sadece bir grup alçak FETÖ grubuna karşı direnmedik, biz aslında onların ipleri ellerinde tutan onların ağababalarına direndik. Onlara o gün çıkın diyen, bu dünyanın düzenini bozan, bu dünyaya zulmü yayan dünya müstekbir güçlerine karşı dimdik ayakta durduk ve elimizde bayrağımızdan başka bir şeyimiz yoktu."

Darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ'cülerin yaptıklarını inkar etmeye çalıştığını dile getiren Polat, "Haince ve alçakça biz bunu yaptık diyebilecek ne bir erkekliğe ne de bir cesarete sahipler. Milletin gözünün önünde Meclisi bombalamış, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu evi silah altına almış, mahkemeye çıkıyor 'Ben bilmiyordum, görmedim, haberim yoktu' diyorlar. Kendi iradesini ortaya koyabilecek cesaretleri bile olmayan grup. O gün milletimiz dimdik ayakta durarak FETÖ grubunu tarihin çöplüğüne gönderdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. 3 gün açık kalacak olan sergide 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin fotoğraflar yer alıyor. 20'den fazla İHA fotoğrafının yer aldığı sergide, Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı önünde yaşanan sıcak gelişmelerin fotoğrafları da yer alıyor. - MALATYA