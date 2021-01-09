15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı
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15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

09.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:33
15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargıladıkları davada, kararla birlikte tahliye edilen 21 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargıladıkları davada, kararla birlikte tahliye edilen 21 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhurbaşkanlığı avukatlarının itirazını görüşen bir üst mahkeme, 21 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yeniden yargılanan 24 sanıktan, kararla birlikte tahliye edilen 21'i hakkında yakalama kararı çıktı. Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Aralık 2020 tarihinde yeniden yapılan yargılamada sanıklar, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezası kararıyla birlikte 21 sanıkla için ikinci temyiz sürecini tutuksuz, adli kontrol tedbirleriyle geçirmesi kararını da açıklamıştı. Cumhuriyet Savcısı Murat Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı avukatlarının bu karara itirazı üzerine üst mahkeme, tahliye kararını "Sanıkların kaçabileceği yönündeki kuvvetli şüphe, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve tutukluluk tedbirinin ölçülülüğü" gerekçesiyle kaldırdı. Sanıkların tutuklamaya yönelik yakalanmasına karar verildi. 

MAHKEME İLK KARARDA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım 2017'de açıkladığı ilk kararında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle sanıklar 8 sanık hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti 20 sanık hakkında da "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ancak mahkeme, yargılama sırasında gözlemlenen tutum ve davranışlarını dikkate alarak sanıkların cezasını müebbet hapis cezasına düşürmüştü.

YARGITAY'IN BOZMA KARARIYLA CEZALAR 12 YIL 6 AYA DÜŞTÜ Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 sanıktan 4'ü hakkındaki kararı onamıştı. Davanın 24 sanığı için "Anayasa'yı ihlalö suçundan verilen hükmü bozarak, atılı suça "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları değerlendirmesi yaptı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yapılan yargılamada, sanıkları Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırdı. Sanıklardan 21'i hakkında ise ikinci temyiz sürecini adli kontrol tedbirleriyle, tutuksuz geçirmeleri kararı verdi. Karara yapılan itiraz sonucu 21 sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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