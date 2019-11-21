15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

21.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:57

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, FETÖ ile samimi olarak mücadele edilmediğini söyledi. Olçok, "Erdoğan'ın tek sözüyle ölüme giden milyonlar varken, ben de milyonlar için ölebilen bir başkan beklerdim. FETÖ ile mücadelede bu kadar etkisiz olması benim için hayal kırıklığıdır. Daha güçlüsünü beklerdim" dedi.

Babıali TV'de Suat Toktaş'ın sunduğu Babıali Yokuşu programına konuk olan Nihal Olçok, AK Parti hükümetinin FETÖ ile mücadelede samimi olmadığını söyledi. Olçok, "Erdoğan'ın tek sözüyle ölüme giden milyonlar varken, ben de milyonlar için ölebilen bir başkan beklerdim. FETÖ ile mücadelede bu kadar etkisiz olması benim için hayal kırıklığıdır. Daha güçlüsünü beklerdim. Erdoğan ile karşılaştığımda şunu söyledim, sizin için ölecek Abdullahlar istiyorsanız arkanızda oturttuklarınıza dikkat edin. Onlar sizin için ölmez. Erdoğan'ın güvenlik paranoyası Abdülhamid'den daha kötü. Sürekli Emine Hanım ile birlikte" dedi.

"BU ÜLKEDE FETÖ BORSASI VAR"

FETÖ mensuplarının çeşitli şekillerde aklandığını söyleyen Olçok, "FETÖ'nün direkt içinde olan, orada görevli bir sürü insan para karşılığında davalarda aklandı. Bu ülkede insanlar nasıl hukuka güvenecek? Bu ülkede FETÖ borsası var, rapor borsası var yargı borsası var" dedi.

Dava sürecinde avukatlara büyük iş düşeceğini söyleyen Olçok, "Bizlere gözü pek ve gözü tok avukatlar lazım. Hukuki süreç davalarla bitmiyor. Sonrasında temyiz ve itiraz süreçleri devam edecek. Benim korkum bu süreç. Bu süreci takip etmek zor. O nedenle namuslu avukatlar lazım" ifadelerini kullandı.

"GAZİLERE VE ŞEHİT YAKINLARINA YARDIM EDİLMİYOR"

Darbe teşebbüsü sırasında yaralanan gazilere devletin gerekli yardımı yapmadığını söyleyen Olçok, "Sivil gaziler terör gazileri gibi yardım almıyor. 15 Temmuz gazilerine verilmek üzere yüksek bir meblağ toplandı. Daha önce 2013'te ve 2004'te de para toplanmış. Bu paralar belirli vakıflara dağıtılmış. Ancak daha önce dağıtılmadığı için şimdi dağıtılırsa diğer aileler de ister diye dağıtılmadığı söyleniyor. Bu kurulan vakfın amacı ne? Sağlık sigortası deniliyor benim zaten sigortam var. Çocukları okutulacak deniyor. Çocuğu olmayan ne yapacak?" dedi.

"BÜLENT ARINÇ'IN DAMADI NEDEN VALİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ?"

Bülent Arınç'ın damadının kaza sonucu kaldırıldığı hastanede vali tarafından ziyaret edilmesini eleştiren Olçok, "FETÖ sanığı kaza yapıyor. Bakın bu insan beraat etmedi. Tahliye oldu. Kaza yapıyor ve hastanede vali tarafından ziyaret ediliyor. Bu insan FETÖ'nün organizasyonu içinde yer alan neredeyse tüm derneklerde çalışmış, yöneticilik yapmış. Devletin yüzü, nasıl oluyor da bu insanı ziyaret edebiliyor?" sorusunu sordu.

"TÜRK MİLLETİ'Nİ KIZDIRMAYIN TANKLARI DA YER İKTİDARI DA YER"

Toktaş'ın yeni kurulacak partiler üzerine sorusunu da cevaplayan Olçok, "Bir şeyleri değiştirebilirler. İmamoğlu da değiştirdi. Eski bir partinin adayı olmasına rağmen doğru bir strateji ile İstanbul'u aldı. Babacan ve Davutoğlu da değişime neden olabilir. Oluru var bunun. Bu milleti kızdırmasınlar. Türk Milleti'ni kızdırırsanız tankı da yer iktidarı da yer" dedi.

AÇIKLAMALARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nihal Olçok'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ ile mücadele sözleri Twitter'de gündem oldu ve TT listesinde üst sıralarda yer aldı. Bazı kullanıcılar Olçok'a destek olurken bazıları ise tepki gösterdi.