O müezzin konuştu "Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım"

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "Camilerimizde selalarımızı verdik.

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler 'darbe olacak' dediler. Biz de 'bu darbe olmayacak' diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız" dedi.

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Kantay'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç de eşlik etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kantay, "Bir akşam vakti Türkiye'nin içerisinde yetişen insafsız vahşi grubun yaktığı ateş sizlerin sayesinde söndü. Arkadaşlarımızla birlikte sizlere şükran borcumuzu iletmeye geldik. Bir cihat içerisine, bir mücadele içerisine girdiniz. Bu anlamda hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Mehmet Kuzgun hocamız, darbeciler bir anda ayağa kalktığında selalarla Türkiye'nin dört bir yanını inlettiler. Hocamıza dönük hain 3-4 el parke taşlarıyla hocamızı sırtından yaraladılar. Kendini kaybedene kadar hocamızı darp ettiler. Allah sizlere zeval vermesin" dedi.

"BU VATAN İÇİN, MİLLET İÇİN BAYRAĞIMIZ İÇİN KANIMIZI, SON DAMLASINA KADAR VERMEYE HAZIRIZ"

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun ise Kaymakam Kantay ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, o kara geceyi anlattı. Kuzgun, "5 yıl önce 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız memleketimizde darbe olduğu söylediler. Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler 'darbe olacak' dediler. Biz de 'bu darbe olmayacak' diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Her yerim simsiyah çürük olacak şekilde darp edildim. Şehitlerimizin annelerine sabırlar versin. Evlatları var, evlatlarına sabırlar versin. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin. Bir daha 15 Temmuz yaşamak nasip olmasın. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım" diye konuştu.

OLAY

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuyla tüm camilerden birlik ve beraberlik çağrısı anlamına gelen selalar okundu. İzmir'de okunan seladan rahatsız olan 3 şahıs Narlıdere Yalvaç Camisi'ne geldi. Biri erkek 3 kişi camide sela okuyan caminin müezzini olan Mehmet Kuzgun'la tartışmaya başladı. Gelen kişilerden elinde taş olan bir kadın cami girişindeki camı kırdı. Daha sonra müezzin Kuzgun'a saldırdı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mehmet Kuzgun, saldırganlardan kaçmak isterken tekrar yakalanıp darp edildi. Saldırganlar camiden uzaklaşırken müezzin Mehmet Kuzgun, yardıma gelen diğer vatandaşlar ile birlikte hastaneye giderek tedavi oldu ve darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. 7 Ekim 2019 tarihinde sonuçlanan davada mahkeme heyeti, sanıklar İlknur F.'yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Adil C. basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. ise suçlamalardan beraat etti.

(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı