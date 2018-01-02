15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili için geri sayım... 15 tatil ne zaman sorusu öğrencilerin son haftalarda en çok merak ettiği konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 tatilin ne zaman başlayacağı konusunda iş takviminde tarih verdi. MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.,

Yeni yıla girmemizle birlikte milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 15 tatil tarihi için de araştırmalar arttı. Okulların kapanacağı tarihi araştıran milyonlarca öğrenci ve veli, yaklaşan 15 tatilin başlayacağı tarihi internet üzerinde sık sık araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB çalışma takviminde yer alan yarıyıl tatili tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde yayınlamış olduğu çalışma takvimiyle birlikte 15 tatil tarihini duyurdu. MEB tarafından yayınlanan 2017-2018 çalışma takviminde yarıyıl tatilinin 19 Ocak 2018 tarihinde karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacağı yer alıyor. Öğrenciler, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve 15 gün sürecek olan yarıyıl tatiline başlayacak.



Öte yandan 15 tatil 2 Şubat 2018 günü resmi olarak sona erecek ve 5 Şubat 2018 Pazartesi günü öğrenciler yeniden okula dönerek ikinci kanaat dönemine başlayacak. Yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanat dönemi boyunca öğrenciler derslerinden geçmek için çabalayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla yaz tatiline başlayacak. Milyonlarca öğrencinin çıkacağı yaz tatili, 3 ay sürecek ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.