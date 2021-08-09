15 Mahalle 15 Semt Sahası

İhalesi Belediyemiz tarafından yapılan, finansmanı Spor Toto Teşkilatı'nca karşılanan 15 mahalleye 15 semt sahası projesi çerçevesinde Alitaşı, Altınşehir, Sümerevler, Bahçecik, Vartana, Siteler, Yeşilyurt, Kayalık, Fatih, Yeni Sanayi ve Yunus Emre mahallelerinde semt sahalarımızın...