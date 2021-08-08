15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
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15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş

15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'tan İzmir'e giden otobüsün şoförü Kerem Başol'un, sefer için otobüsü kullanacak olan şoför Onur Güneş'in rahatsızlanması sonucu arkadaşının yerine direksiyona geçtiği iddia edildi.

Zonguldak'tan İzmir'e giden otobüsün şoförü Kerem Başol'un, sefer için otobüsü kullanacak olan şoför Onur Güneş'in rahatsızlanması sonucu arkadaşının yerine direksiyona geçtiği iddia edildi.

Zonguldak'tan İzmir'e gittiği sırada Balıkesir'de takla atan ve 15 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. Otobüsün şoförleri Kerem Başol ile Cengiz Umut kazada yaşamını yitirdi. Sürücülerden Kerem Başol'un, seferi tamamlayacak olan şoför Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği iddia edildi. Güneş'in rahatsızlanması üzerine Kerem Başol'un İzmir seferi için yola çıktığı öne sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Onur Güneş, "Can arkadaşım Kerem; dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. Evine git kardeşim dedin. Bana yarın akşam gelirsin dedin. Üzdün beni kardeşim üzdün. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

İHA muhabirinin ulaştığı Güneş, üzgün olduğunu ifade ederek cenazeler için Balıkesir'e hareket ettiğini söyledi. - ZONGULDAK

15 kişinin öldüğü otobüs kazasında ölen şoför, arkadaşının yerine direksiyona geçmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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