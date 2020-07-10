15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı 15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı Yolcunun polis memuruna "Arabayı niye durdurdunuz" sitemi herkesi şoke etti Korona virüs salgını sonrasında minibüslerde belirlenen sayıdan fazla yolcu alan minibüslere yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri şok uygulama yaptı.

15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı

Yolcunun polis memuruna "Arabayı niye durdurdunuz" sitemi herkesi şoke etti

DÜZCE - Korona virüs salgını sonrasında minibüslerde belirlenen sayıdan fazla yolcu alan minibüslere yönelik Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri şok uygulama yaptı. Uygulamada 15 kişilik araçlara 25 kişi binilince cezai işlem uygulandı. Bir yolcunun, "Bu arabayı neden durdurdunuz" sitemi herkesi şoke etti.

Korona virüs salgını sonrasında İçişleri Bakanlığı şehir içinde taşımacılık yapan araçlarda ruhsatta yazan kişi sayısı kadar yolcu alınması ile ilgili karar açıkladı. Bu karar sonrasında emniyet ekipleri farklı zamanlarda denetlemeler yaparken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler iş çıkış saatlerinde minibüslerde fazla yolcu taşıması yapan araçlara yönelik gezici uygulama yaptı. Düzce Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde iş çıkış saatinde minibüs içerisinde fazla yolcu olduğunu tespit eden ekipler Ahmet Ç. idaresindeki minibüsü durdurdu. Yapılan kontrollerde 15 kişilik olan minibüse 27 kişi aldığı tespit edildi. Minibüs şoförüne tutanak tutulurken, fazla yolcular araçtan indirildi.

Şoför, "Hastalıktan haberim var" Polis "Haberin var ama yanlış yapıyorsun"

Araç sürücüsüne polis ekipleri "Burada hastalık geçmiyor mu? Hastalıktan haberin var mı?" sorusunu sordu. Minibüs şoförü ise, polis memurunun sorduğu sorular sonrasında "Evet var" cevabı verdi. Polis memuru tekrar "Hastalıktan haberin var ama yanlış yapıyorsun" dedi.

Yolcu, polis memuruna "Arabayı niye durdurdunuz" diye isyan etti

Araçtan indirilen yolculardan biri ise, araçtan indikten sonra polis ekiplerine tepki göstererek "Ben işten geldim. Yorgunum, ikinci araç ne zaman gelecek. Bu araçları ben biliyorum. Ne zaman geleceği belli olmaz bunların" dedi. Polis memuru, "Araca kalabalık binilmiş bizde bunu tespit ettik. Buraya fazla binilemez" demesi üzerine yolcu da, "O ayrı bir konu. O konudan şoför sorumlu. Ben kendimden sorumluyum. Ben şimdi kaç saat araba bekleyeceğim. Arabayı niye durdurdunuz. Ben saat 7'den beri çalışıyorum. Şoför iki tane araba çıkaracak o zaman" dedi. Polis memuru ise görevini yaptığını söyledi.

Yolcu Bayram Güzelyurt: "Mahkum ediliyoruz bu arabalara"

Araçta bulunan Bayram Güzelyurt ise, "Mahkum ediliyoruz biz bu araçlara. İşten geliyoruz saat 18.30'da. Bu millet hangi araba ile evine gidecek. En son araba bu araba" dedi. Kontroller sonrasında araca cezai işlem uygulandı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan Nihat Ercan idaresinde ki 81 DM 669 plakalı minibüste de fazla yolcu olduğu tespit edildi. Ekipler aracı durdurarak araç sürücüsüne tutanak tuttu. Emniyet ekipleri 15 kişinin olması gereken minibüs içerisinde 24 kişi tespit edince, fazla olan yolcular indirildi. Her iki araç için yeni minibüsler çağırılarak yolcular gidecekleri yere gönderildi.

Kaynak: İHA