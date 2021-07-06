15 dakika süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi
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15 dakika süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

15 dakika süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, aniden çıkan fırtına beraberinde yağmur getirdi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, aniden çıkan fırtına beraberinde yağmur getirdi. 15 dakika süren sağanak yağış sonrası dere yatakları sel sularıyla taşarken, Giresun Alucra karayolu ulaşıma bir süre kapandı.

Sağanak yağış, Şebinkarahisar'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin Tamzara Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan fırtına beraberinde yağmur getirdi. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış sel sularıyla yolları molozlarla doldurdu. Giresun-Alucra karayolu bir süre trafiğe kapanırken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Şebinkarahisar Belediyesi ve İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ise kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, tarım alanlarının da zarar gördüğü belirtildi. - GİRESUN

15 dakika süren sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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