15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti
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15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Yaşam

15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti -Arkadaşının hediyesi karşısında çok duygulandı, işe bile onunla gitmeye başladı.

15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti

-Arkadaşının hediyesi karşısında çok duygulandı, işe bile onunla gitmeye başladı.

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan Tunay Keskin, yarışlardan takip ettiği 15 bin TL değerindeki Casner isimli yarış atını arkadaşı Emre Baykal'a hediye etti. Hediye karşısında çok duygulanan Baykal, işe bile onunla gitmeye başladı.

Zonguldak'ta yaşayan 49 yaşındaki Tunay Keskin, arkadaşı Emre Baykal(42)'a, 15 bin TL değerindeki Casner isimli yarış atını aldı. Daha önce yarışlardan takip ettiği Casner'i geçtiğimiz günlerde Zonguldak'a getirten Keskin, arkadaşı Baykal'a teslim etti. Hediye karşısında çok duygulanan Emre Baykal, Casner arasında iyi bir bağ kurarak işe bile onunla gitmeye başladı. Casner isimli yarış atı, Bursa ve Kocaeli'de 11 yarış koşarken 5 derecesi bulunuyor. 4 yaşındaki Casner isimli yarış atı 2020 Aralık ayında 1200 metre kum yarışında rakiplerinden geride kalarak yarış hayatı sona erdi.

Keskin; 'Casnerin aylık 1500 TL masrafı bize'

Tunay Keskin, Casner isimli yarış atının kendilerine aylık 1500 TL masrafı olduğunu söyleyerek, "Atın ismi Casner biz bunu sahiplendik. Arkadaşlarımız tavsiye etti bu atı bize. Bu atı uzun zamandır takip ediyorduk. Aldım bende bu atı Emre Baykal arkadaşıma hediye ettim. O da Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda geziyor. Alıştı bana da öğretti. Biraz yetenekli kendisi. Bilemeyen insan ata bakamaz. Ata bakabilmek için bilmek lazım. Casnerin aylık bin 500 TL masrafı var bize ama öneli değil. Özel yemleri var ilaçları var. Sadece arpa saman vermiyoruz. Bu at yarış atı. Bursa, Kocaeli'de koştu. 11 yarış koştu 5 derecesi var. Son yarışlarda biraz geride kalınca bizde aldık" dedi.

Baykal; 'İşe artık Casner ile gidiyorum'

İşe artık Casner ile gidip geldiğini ifade eden Baykal, "Tunay arkadaşımızdan bana hediye geldi. Boş vakitlerimde her yere onla gidiyorum. Zonguldak'ın içinden dışından her yere onla gidiyorum. Bazen atla işe gidip geliyorum. Kimisi çok ilginç buluyor kimisi de tebrik ediyor. Cadde de arabayla geçen herkes bana bakıyor" diye konuştu.

15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti
15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti
15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti
15 bin liralık yarış atını arkadaşına hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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