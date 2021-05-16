15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile 10 ilçe ve 4 belde belediye başkanı, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezinin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile 10 ilçe ve 4 belde belediye başkanı, İyidere ilçesinde yapılacak lojistik merkezinin inşasında kullanılmak üzere İkizdere ilçesinde açılacak Cevizlik Taş Ocağına destek verdiklerini bildirdi.

Başkan Metin, beraberinde AK Parti'li, MHP'li ve bağımsız belediye başkanlarıyla Cevizlik Taş Ocağı bölgesine giderek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, Rizelilerin çevreye önem verdiğini, burasıyla ilgili konuşması gerekenlerin bölge halkı olduğunu, onların çevre hassasiyetinin farklı kesimlerce başka mecralara çekilmek istendiğini söyledi.

İyidere Lojistik Merkezi'nin stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Metin, merkez için Hopa'dan Arsin'e kadar çalışma yapıldığını, en uygun bölge seçilen Cevizlik Taş Ocağından taş çıkarılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Metin, Rizelilerin bölgeyi yeşil tutmak için var güçleriyle çalıştığının altını çizerek, "Burada yaşayan insanlar bu çevreyi korudu." dedi.

Taş ocağı olarak işletilecek alanın gelecek hafta direklerle belirleneceğini kaydeden Metin, "Vatandaşlarımızın oto kontrolü gibi adeta hangi alanda çalışıldığı görülmüş olacak. Bölgede 2 yıl durup çekilme yapılacak. Devletin uhdesinde taş alınıp İyidere'ye getirilecek, taş ocağı işletmeciliği yapılmayacak." diye konuştu.

Metin, arıcılık, çay tarımı, su kaynağı ve çevresel etkiler ile ilgili garantilerin verildiğini aktardı.

Bölgede başka taş ocaklarının da işletildiğine işaret eden Metin, şunları söyledi:

"Akdeniz, Ege sahillerinde bu kadar orman tahrip edilirken yandaşlarına tepki göstermeyen insanların buralara toplanıp çevrecilik postuna bürünerek bir şeyler aramaları bizi, başkanları üzmüştür, Rizeli vatandaşları da üzmüştür. Kaç tane bu ülkede ağaç kesildiğinin peşinden koşmak yerine bu ülkeye kaç tane ağaç dikildiğinin peşinde koşsanız daha faydalı olacaksınız. Son 20 yılda Avrupa'da ağaç dikme konusunda birinci ülke Türkiye'dir."

Rize Belediye Başkanı Metin, Türkiye'nin benzer oyunları çok gördüğünü, İstanbul'daki köprüler, Rize Havalimanı yapılırken de aynı tepkilerin olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz size Rize'den fidan verelim, Türkiye'nin çölleşen yerlerine götürüp dikin, çevrecilik adına bir şey yapmış olursunuz. Bu ülkenin kesilen ağaçları ile değil, dikilen ağaçları ile uğraşan insanlara ihtiyacı var. Üzüntümüz, çevreci söylemleri ile buraya gelmeyin."

Metin, konuşmasının ardından bölgedeki vatandaşlarla görüştü.

Bölge halkının hassasiyetinin kendi hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Metin, yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından beraberindeki belediye başkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi
15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi
15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi
15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 belediye başkanı İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 19:20:41. #1.16#

title