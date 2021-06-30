140 Journos ne demek? Journos nedir, ne anlama geliyor? 140journos Youtube kanalı kimin, kurucusu kim?

Youtube kanalı olan 140 Journos'un ne anlama geldiği merak edildi. Youtube'da video paylaşımları yapan 140journos kanalının sahibi ve kurucusu kimdir araştırılıyor. Peki, 140journos kimin kanalı? Kurucuları kimler? Journos ne demek, ne anlama geliyor?

Youtube'da 1,12 milyon abonesi olan ve şuana kadar toplamda 111 milyon kez görüntülenme alan 140journos kanalı kime ait, 140journos ne demek, anlamı nedir? Detaylar haberimizde...

JOURNOS NE DEMEK?

Journos : Gazeteci

Journos kelimesi Fransızca ve İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı ise "Gazeteciler" anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise "Günlükler" demektir.

140 Journos; gönüllü bir topluluğun oluşturduğu; Türkiye ile ilgili belgesel videolar, görsel hikâyeler ve araştırma videoları üreten bir medya yayıncısıdır.

140 JOURNOS NEDİR, NE DEMEK?

140journos ismi kurulduğu dönemde Twitter'daki karakter sınırı olan 140 ve gazeteci anlamına gelen journos kelimelerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda Fransızca ve İngilizce dillerinde de yayın yapmaktadır.

140 JOURNOS YOUTUBE KANALI SAHİBİ VE KURUCUSU KİMDİR?

140journos kanalı, 19 Ocak 2012'de, Cem Aydoğdu ve Engin Önder tarafından kuruldu.

140JOURNOS YOUTUBE KANALI HAKKINDA BİLGİLER

Kanalın şuanda toplam 1.12 milyon abonesi mevcuttur. 111 milyon toplam izlenme sayısına ulaşmıştır.

140journos, gönüllü bir topluluğun oluşturduğu; Türkiye ile ilgili belgesel videolar, görsel hikâyeler ve araştırma videoları üreten bir medya yayıncısı. 19 Ocak 2012'de, Cem Aydoğdu ve Engin Önder tarafından kuruldu. Önder, 2015 yılında Time dergisi tarafından "gelecek neslin liderleri" arasında gösterildi. Günümüzde aktif olarak YouTube, Twitter, Facebook, Instagram gibi ücretsiz platformlardan yayın yapan 140journos; BluTV ve Exxen gibi ücretli platformlar için de içerik üretmektedir.