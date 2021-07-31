140 derecede teknolojiye direniyorlar
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140 derecede teknolojiye direniyorlar

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Kültür Sanat

140 derecede teknolojiye direniyorlar Demirci ustaları 140 derecelik sıcaklıkta çalışarak ekmek mücadelesi veriyor Hatay Demirciler ve Bıçakçılar Odası Başkanı Fahrettin Kelahmetoğlu, fabrikasyon ürünlerin mesleği yok ettiğini söyledi Hatay'da demirciler 140 derecelik sıcaklıkta çalışarak hem...

140 derecede teknolojiye direniyorlar

Demirci ustaları 140 derecelik sıcaklıkta çalışarak ekmek mücadelesi veriyor

Hatay Demirciler ve Bıçakçılar Odası Başkanı Fahrettin Kelahmetoğlu, fabrikasyon ürünlerin mesleği yok ettiğini söyledi

HATAY - Hatay'da demirciler 140 derecelik sıcaklıkta çalışarak hem ekmek mücadelesi veriyor, hem de teknolojiye direniyor.

Zor koşullarda örsün üzerinde demire şekil veren demirciler, keser, çekiç, balta, kazma gibi aletler yaparak geçimlerini sağlıyor.

Antakya ilçesi Yeni Demirciler Sitesi'nde, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, yaz aylarının içinde olduğumuz şu günlerde zorlansalar da çalışmayı bırakmıyor.

Hatay Demirciler ve Bıçakçılar Odası Başkanı Fahrettin Kelahmetoğlu, 140 derecelik ateşin karşısında zor koşullarda çalıştıklarını belirtti.

Yaptıkları mesleğin kuvvete dayalı olduğunu ifade eden Kelahmetoğlu,"İlkel bir yöntemle çalışmaya devam ediyoruz. Sıcak havalarda zor koşullarda esnaf arkadaşlarımız çalışıyor. Bir yandan hava sıcaklığı bir yandan ocağın sıcaklığı. Normal hava sıcaklığı 40 dereceyse bunu ocak ateşiyle birleştirdiğimizde 140 derece oluyor. Benim üyelerimin Allah yardımcısı olsun. Bu zor şartlarda evine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Fabrikasyon mallar bu bizim mesleği yok etti diyebiliriz. Demircilik can çekişiyor diyebiliriz. Çırak yok, işçi yok. Dolayısıyla zaten günde bu havalarda buradaki işçiler 2 saat çalışabiliyorlar. Yetiyor mu, yetmiyor" dedi.

41 yıldır demircilik mesleğini sürdüren Mahil Çil ise, "Sıcaklara katlanmak zorunda olduklarını söyleyerek, "Yaz mevsiminin sıcaklığı farklı. Tabi buradaki ateşin karşısında çalışmak, oda ayrı bir mesele. Zor koşullar içerisindeyiz. Çalışmak zorundayız. Mesleğimiz gereğince dayanmak zorundayız. Bu işi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

140 derecede teknolojiye direniyorlar
140 derecede teknolojiye direniyorlar
140 derecede teknolojiye direniyorlar
140 derecede teknolojiye direniyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen

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