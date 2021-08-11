140 barajı ile girilebilecek bölümler! 2021 TYT 140 baraj puanı ile hangi üniversitelere giriş yapılır?

Baraj puanları düşürüldü. Baraj puanları geçen seneye göre 10 puan düşürüldü. Buna göre TYT yeni baraj puanı 150 değil 140 oldu. Bunun ardından öğrenciler 140 baraj puanı ile hangi üniversitelere girilir araştırmaya başladı. Peki, 140 barajı ile girilebilecek bölümler neresidir? TYT 140 puan ile hangi okullara yerleşilir? 140 baraj puanı okulların isimleri belli oldu mu?

TYT baraj puanının 140'a düşmesinin ardından öğrenciler 140 puanla hangi üniversitelere yerleşilir araştırıyor. TYT barajlar 150'den 140'a düşürülmüştü. Bu açıklamanın ardından öğrenciler 140 baraj puanı ile öğrenci kabul eden üniversite okullarını merak etti. Peki, 140 TYT puanı ile alan bölümler hangisi? TYT - YKS 140 puan ile hangi bölümler tercih edilir? 140 barajı ile girilebilecek bölümler! 2021 TYT 140 baraj puanı ile hangi üniversitelere giriş yapılır? TYT 140-150-160-170 puan ile alan üniversiteler hangisi? Hangi üniversitelere 140 puanla yerleşilir? Detaylar haberimizde...

2021 ÜNİVERSİTE BARAJ PUANLARI!

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180

2021 YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ DOĞRU GEREKİYOR?

Barajı geçmek için TYT'de en az 14-18 net yapmak gerekiyor.

Barajı geçmek için AYT ve YDT'de en az 16-20 net yapmak gerekiyor.

NOT = Netler ortalama olarak yazılmıştır. Aşağı veya yukarı oynama olabilir.

ÜNİVERSİTE BARAJ PUANLARI DÜŞTÜ MÜ?

YKS tercih barajı düştü. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olacak.

140 BARAJI İLE GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER!

140 baraj puanı ile girilebilen üniversiteler YKS tercih kılavuzunda yer almaktadır. Oradan bakabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

2021 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TYT tercihleri 20 Ağustos günü sona erecektir. Son günü 20 Ağustos 2021 tarihidir.

TYT 140 PUANLA YERLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların 'merkezi yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 'Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak' TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."