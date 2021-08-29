Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
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Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun 14 yaşındaki F.Y., fındık bahçesine gitme meselesi yüzünden tartıştığı ailesine, polis babasının tabancası ile kurşun yağdırmıştı. Anne, anneanne ve ağabey hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından F.Y.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. F.Y.'nin özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını ve bunun kedisinde bir kin oluşturduğunu söylediği belirtildi.

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

BABASININ TABANCASIYLA AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı.

Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

4 YAŞINDAKİ KARDEŞİ KAÇARAK KURTULDU

Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in (4) ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

''ANNEM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR''

Gözaltına alınan F.Y.'nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.'nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.

Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

''BENİ SEVMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y.'nin, "Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum.

''İÇİMDE BİR KİN BİRİKTİRMEME SEBEP OLDU''

Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı" dediği öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ağır yaraladı
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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Ordu'da ailesini kurşuna dizen 14 yaşındaki çocuk, kendini böyle savundu: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu - Haberler
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