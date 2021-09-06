5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış
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5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış

5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 5 çocuk annesi kadın, 14'ncü kattaki evlerinden düşerek can verdi. Kadının çocuklarından birinin henüz 40 günlük olması, duyanları kahretti.

Diyarbakır'da yaşayan Hicran A. isimli 5 çocuk annesi kadın, 14'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek can verdi. Kadının çocuklarından birinin henüz 40 günlük olması büyük üzüntü yarattı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI İDDİASI

3 Eylül'de Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hicran A., 14 katlı binada, yaşadığı en üst kattaki daireden düştü. Sesler üzerine balkona çıkan komşuları Hicran A.'yı yerde hareketsiz görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hicran A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Hicran A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, intihar ettiği üzerinde durulan Hicran A.'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Hicran A.'nın cenazesi, Cami Mahallesi Karabehlülbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! Henüz 40 günlük bebeği var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz

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