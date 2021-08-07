14. Türkiye Tiyatro Buluşması sona erdi

Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması sona erdi.

Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması sona erdi.

2-6 Ağustos tarihleri arasında Selçuk'ta düzenlenen Türkiye Tiyatro Buluşmasının son gününde katılımcılar, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü gezdi. Etkinliğin son söyleşisi olan "Aktörün Zaman ve Seyirci ile Etkileşimi" adlı söyleşi Ahmet Ferahlı Parkı'nda düzenlendi.

Tiyatronun iki usta ismi Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın rol aldığı "Adalet Sizsiniz" adlı oyunda, tarihin farklı dönemlerinde yaşamış Sokrates, Galileo ve iki İtalyan göçmen olan Sacco ve Vanzetti'ye siyasallaşmış bir yargı sistemi tarafından verilen haksız mahkumiyet kararları konu alındı.

TİYATRO TOPLUMUN YANSIMASI VE GELECEĞE DOĞRU ATILAN BİR ADIMDIR"

Amfi Tiyatro'da sahnelenen oyunun sonunda sanatçılara teşekkür eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sizi Efes Selçuk'ta görmek bizim için büyük bir onurdur. 14. Türkiye Tiyatro Buluşması daha önce karar verdiğimiz bir etkinlikti. Bu etkinliğe karar verdikten sonra çok acı bir tablo ile karşılaştık. Hepimizin gönlü o yanan ormanlarda, o yanan canlarda. Tüm sanatçılarımız ve katılımcılarımı burada oldukları süre boyunca kalplerinde o sızıyı yaşadılar. Tiyatro toplumun yansıması ve geleceğe doğru atılan bir adımdır. Biz burada güncel olayları konuşarak, yaşadığımız acıyı paylaşarak, toplumun yansımasıyla bu işe devam ettik. Sanatı eğlence değil, toplumu belli bir yere getirmek için atılan bir adım olarak görüyoruz. Aksi bir durumun düşünülmesi mümkün değil" dedi.

"Adalet Sizsiniz" oyunu ile seyircilerden büyük alkış alan Rutkay Aziz, 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor, ülkemizde de büyük sıkıntılar yaşıyor. Yaşanan orman yangınları ciddi biçimde bizi üzüyor, canımızı acıtıyor; ama bütün bu olumsuz koşullara karşın tiyatronun, müziğin ve sinemanın toplumsal moral sağlama ve topluma güç katma anlamında son derece önemli bir işlevi var. Bu tiyatro buluşmasının da bu işlevi yerine getirdiği ve daha güzel günlerde buluşacağımız inancındayım" dedi.

Usta tiyatrocu Taner Barlas da, seyirci ile buluşmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Burada bize seyirci ile buluşma olanağı tanıyan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu buluşmalar topluma moral veriyor, aydınlatıyor. Biz de bu oluşumun içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

14. Türkiye Tiyatro Buluşması Düzenleme Komitesi tarafından bir plaket verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nilay Kökkılınç, 14. Türkiye Tiyatro Buluşmasına ev sahipliği yapan Selçuk Belediyesine teşekkür ederek, "Tiyatro toplumun iyi yanlarını olduğu gibi bu oyunda izlediğimiz çarpık yanlarını da gösteren bir sanat dalı. Tiyatro her zaman yaşamalı, her zaman desteklenmeli" diye aktardı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı