14 Şubat'ı bekleyemeyen Hadise romantik bir paylaşım yaptı, Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi - Haberler
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14 Şubat'ı bekleyemeyen Hadise romantik bir paylaşım yaptı, Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Ünlü şarkıcı Hadise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü beklemeden evlilik kararı aldığı Mehmet Dinçerler ile sosyal medya hesabından romantik bir pozunu paylaştı. Hadise'nin paylaşımına sessiz kalmayan Dinçerler ise "Ah o gülüşün" yorumunu yaptı.

Mesleğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, uzun bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldı. Evlilik hazırlıklarına başlayan Hadise, sosyal medya hesabından 14 Şubat'a göndermede bulunarak bir paylaşım yaptı.

"HER GÜN BENİM SEVGİLİMSİN NEDEN 14 ŞUBAT'I BEKLEYEYİM"

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler'le olan bir pozunu paylaşarak "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmayan Mehmet Dinçerler ise "Ah o gülüşün" yorumunu yaptı.

14 Şubat'ı bekleyemeyen Hadise romantik bir paylaşım yaptı, Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi

14 Şubat'ı bekleyemeyen Hadise romantik bir paylaşım yaptı, Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi

14 Şubat'ı bekleyemeyen Hadise romantik bir paylaşım yaptı, Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Dinçerler, Instagram, 14 şubat, Hadise, Magazin, Haberler

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