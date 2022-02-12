14 Şubat'ı bekleyemeyen Hadise romantik bir paylaşım yaptı, Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi

Mesleğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, uzun bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldı. Evlilik hazırlıklarına başlayan Hadise, sosyal medya hesabından 14 Şubat'a göndermede bulunarak bir paylaşım yaptı.

"HER GÜN BENİM SEVGİLİMSİN NEDEN 14 ŞUBAT'I BEKLEYEYİM"

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler'le olan bir pozunu paylaşarak "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmayan Mehmet Dinçerler ise "Ah o gülüşün" yorumunu yaptı.