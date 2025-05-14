14 MAYIS DÜNYA NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

14 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 14 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Mayıs tarihinde neler oldu? 14 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 14 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

14 MAYIS DÜNYA NE GÜNÜ?

14 Mayıs, yılın en anlamlı ve özel günlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tarih, hem Dünya Çiftçiler Günü hem de Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü: Her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, tarım sektörünün bel kemiği olan çiftçilerin emeğine ve üretimdeki önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanır. Tarımın sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma gibi konular bu özel günde gündeme taşınır.

14 Mayıs Eczacılık Günü: Aynı zamanda Eczacılık Günü olan 14 Mayıs, Türkiye'de eczacılık eğitiminin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Bu özel gün, eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolünü vurgulamak ve mesleki farkındalık yaratmak amacıyla anılır.

14 MAYIS DÜNYA NE GÜNÜ

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1560 – Osmanlı donanması, Piyale Paşa komutasında Cerbe Deniz Savaşı'nda zafer kazandı. Bu savaş, Osmanlı'nın Akdeniz'deki üstünlüğünü pekiştirdi.

1643 – XIV. Louis, babası XIII. Louis'nin vefatı üzerine henüz 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.

1767 – İngiltere'nin ithal çaya vergi koyması, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın temel nedenlerinden biri oldu.

1796 – Edward Jenner, tarihteki ilk çiçek aşısını başarıyla uyguladı. Bu, modern aşılama çalışmalarının başlangıcı kabul edilir.

1811 – Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını ilan ederek bağımsız devlet statüsüne kavuştu.

1839 – Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacılık sınıfı açıldı. Bu tarih, Türkiye'de Eczacılık Günü olarak kabul edilmektedir.

Tarihte bugün ne oldu

1919 – İzmir'in işgal edileceği haberi İzmir limanındaki İtilaf Donanması tarafından Türk komutanlara iletildi. Aynı gece İzmirli yurtseverler Yahudi Mezarlığı'nda toplanarak Reddi İlhak kararını aldı.

1948 – İsrail Devleti bağımsızlığını ilan etti, aynı gün Arap-İsrail Savaşı başladı.

1950 – Türkiye'de yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti, oyların %53'ünü alarak 27 yıllık CHP iktidarına son verdi.

1955 – Soğuk Savaş döneminin simge olaylarından biri olan Varşova Paktı, Doğu Avrupa ülkeleri tarafından imzalandı.