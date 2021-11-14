14 KASIM HAYRABOLU VE MALKARA'NIN KURTULUŞ BAYRAMI KUTLU OLSUN

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 14 Kasım Hayrabolu ve Malkara'nın Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kadir Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

Güzel ilçelerimiz Hayrabolu ve Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Her safhası kahramanlıklarla dolu olan Kurtuluş Savaşı, aziz milletimizin cesareti, kararlılığı ve üstün fedakarlıkları sonucunda kazanılan görkemli bir zaferdir.

Büyük Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı Milli Mücadele ateşi yurt geneline yayılmış, İnönü'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da kazanılan şanlı zaferlerle güzel yurdumuz işgalden kurtarılmıştır.

Aziz milletimiz, Cumhuriyet döneminde hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.

Tarihimizden ilham alarak güzel yurdumuza, demokratik Cumhuriyet'imize ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalı ve milletçe el ele vererek ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için mücadele etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 14 Kasım Hayrabolu ve Malkara'nın Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

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