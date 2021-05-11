14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN - Haberler | 3. Sayfa

14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybetmesinin ardından yaklaşık 14 aydır Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki...

14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybetmesinin ardından yaklaşık 14 aydır Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş, hayatını kaybetti. Minik Huriye Nisa için, bugün ailesi ve akrabalarının ikamet ettiği Sandal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık mevki'inde 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Ağırbaş idaresindeki plakasız kasalı motosiklet, A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve kasada yolcu olarak bulunan eşi Nazire Nazlı Ağırbaşolay yerinde hayatını kaybetmişti. Genç çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaşve Huriye Nisa Ağırbaşise olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaşam savaşı başlayan çocuklardan Ramazan Ağırbaş, kazanın 3 gün ardından Manisa'daki özel bir hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmiş ve anne babasının ardından toprağa verilmişti.

"14 aylık yaşam mücadelesi"

Elim kazada anne babası ve ağabeyini kaybeden 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın tedavisi ise kaza gününden bu yana Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde sürüyordu. Birkaç kez ameliyat edilen minik kız, kazada aldığı darbelerin yol açtığı solunum yetmezliğine yenik düşerek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Minik Huriye Nisa için, bugün ailesi ve akrabalarının ikamet ettiği Sandal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze namazında, minik kızın akrabaları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Minik kız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan cenaze namazına katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, minik kızın yakınlarını teselli etti.

14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi
14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi
14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi
14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN

Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Diego Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 03:21:47. #1.14#

title