130 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu! O anlar kamerada

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Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda sürücünün vurdum duymaz tavırları dikkat çekti.

Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana gelen olayda kimliği bilinmeyen sürücü motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HER YERDE ARANIYOR

Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı