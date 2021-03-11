130 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu! O anlar kamerada
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130 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu! O anlar kamerada

11.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:39

Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda sürücünün vurdum duymaz tavırları dikkat çekti.

Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana gelen olayda kimliği bilinmeyen sürücü motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı.

130 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

130 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu! O anlar kamerada

HER YERDE ARANIYOR

Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

130 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü ölüme meydan okudu! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
İSTANBUL: Bugün ölmedi yarın ölür bu kafayla giderse.
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ASSGHDFGXZ: 01 Adana :)
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İSMAİL: BU TİP MOTOR 130 KM HIZ YAPAMAZ BENİM GÖRÜŞÜM NEDEN 50 CC MOTOR TİPİ VAR
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500
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