APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
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APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ADANA'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. (27) gözaltına alındı.

ADANA'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. (27) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu daireye şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.?yi gözaltına aldı. Narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapılan evde, valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
APARTMAN DAİRESİNDE 130 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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