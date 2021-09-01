13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercümandan yardım çığlığı: Ne olur beni kurtarın

2008 yılında aralarında Joe Biden'ın da bulunduğu üç ABD senatörünün bulunduğu helikopter, Afganistan'da kar fırtınası nedeniyle acil iniş yaptı. Taliban'ın etkin olarak bulunduğu bölgede senatörlerin yardımına koşan Afgan tercüman Muhammed, geçtiğimiz hafta Afganistan'da yönetimin Taliban'ın eline geçmesinden dolayı endişeli. Çaresiz tercümen Biden'a mesaj yollayıp "Ne olur beni kurtarın" diyerek adeta yalvardı.

13 yıl önce, bir kar fırtınası sırasında iniş yapmak zorunda kalan Biden ve senatörler, Afganistan'ın uzak bir vadisinde mahsur kaldı. Afgan tercüman Muhammed de Joe Biden ve diğer iki senatörün kurtarılmasına yardım etti.

2008'deki başkanlık kampanyası sırasında, o zamanlar başkan yardımcılığına aday olan Biden, sık sık bu helikopter olayından ve geziden bahsetti. Biden'ın dilinden düşürmediği hikayenin kahramanı Muhammed ise şimdi Biden'dan Taliban kontrolüne giren Afganistan'dan kendisini kurtarmasını istiyor.

"BENİ VE AİLEMİ KURTARIN"

Muhammed, Amerikan The Wall Street Journal gazetesine Pazartesi günü son Amerikalılar Kabil'den ayrılırken, "Merhaba Sayın Başkan: Beni ve ailemi kurtarın. Beni burada unutmayın" diye konuşarak adeta yalvardı.

TALİBAN'DAN SAKLANIYOR

Muhammed, eşi ve dört çocuğu ile birlikte yıllardır Afganistan'dan çıkmaya çalıştığını ancak girişimlerinin her seferinde bürokratik engellere takıldığını söyledi. Amerikalıların kendisini kurtarmasını isteyen Muhammed şimdi Taliban'dan saklanıyor.

"SENİ ORADAN ÇIKARTACAĞIZ"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Salı günü Afgan tercümana yaptığı hizmetler için teşekkür etti ve ABD'nin Afgan müttefiklerini ülke dışına çıkarmaya kararlı olduğunu söyledi. Wall Street Journal muhabirinin Muhammed'in başkana yolladığı mesajını okumasının ardından Psaki, "Seni oradan çıkartacağız ve hizmetini onurlandıracağız" diye konuştu.