13 yaşındaki Abdussamet, ikinci kez Covid-19'u yendi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, ortaokul öğrencisi Abdussamet Önder (13) bir yıl içinde 2 kez yakalandığı Covid-19'u yendi. Aşı hakkı tanınmasına rağmen ihmal ettiğini ve Covid-19'a ikinci kez yakalandığını anlatan Abdussamet Önder, yaşıtlarına maske takıp, aşılarını olma tavsiyesinde bulundu.

Tahir Merzeci Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Abdussamet Önder, bir ay önce Covid-19'a ikinci kez yakalandı. Bir yıl önce de hastalığa yakandığını belirten Abdussamet Önder, "İlk yakalandığımda hastalığı daha ağır geçirmiştim. Çok halsizdim. Ciğerlerim ağrıyordu. Nefes darlığı çekiyordum. Tüm vücudum ağrıyordu. Yemek yiyemiyordum. İştahım kapalıydı. Aşı olmamıştım. Aşıyı ihmal ettiğim için 2'nci kez Covid-19'a yakalandım" dedi.