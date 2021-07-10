13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
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13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor

13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Paris Ledger isimli Tiktok kullanıcısı, annesinin ablası sanılmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ledger, annesinin kendisini 13 yaşında doğurduğunu ve bu nedenle aralarındaki yaş farkının düşük olduğunu söyledi.

Sosyal medya, Paris Ledger isimli TikTok kullanıcısının anlattıklarını konuşuyor. Genç kızın, Tiktok hesabından yayınladığı video, kısa süre içerisinde 550 bin izlendi.

13 YAŞINDA DOĞUM YAPTI

Paris Ledger, herkesin annesini ablası sandığını ancak bu durumun yanlış olduğunu söyledi. Ledger, annesinin kendisini 13 yaşındayken doğurduğunu ve bu nedenle aralarındaki yaş farkının az olduğunu söyledi.

13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor

KULLANICILAR DESTEK VERDİ

Tiktok videosunu Eminem şarkısı eşliğinde çeken kıza, kısa sürede çok sayıda destek yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, annesinin genç olmasının kimseyi ilgilendirmeyeceğini, önemli olan ikisinin mutlulukları olduğunu dile getirdi.

13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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