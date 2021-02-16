Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı
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Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı

16.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:57
Bakan Akar, 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliğini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis'te düzenlenen özel oturumda, Gara'da 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.

Bakan Akar, teröristin 2017'den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı'da, Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Turuncu listede aranan teröristin fotoğrafına da ulaşıldı.

13 VATANDAŞIMIZIN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLU

Bakan Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik'ten Gara'ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman'ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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