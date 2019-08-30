13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başlıyor

30.08.2019 12:12

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatseverleri ağırlayacak.



Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da açılacak sergiler ile sanatseverlerin ilgi odağı olacak. 1 Eylül'de Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılacak olan "Gelenekten Moderne" isimli çini sergisinde seramik sanatçısı Semih Kaplan'ın eserleri beğeniye sunulacak. Saat 17.00'de düzenlenecek olan açılış kokteyli ile görücüye çıkacak olan sergi, sempozyum süresince gezilebilecek.



Uluslararası karma seramik sergisi, Bilgehan Uzuner baskı resim sergisi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrenci sergisi de sempozyum bünyesinde sanatseverler için açık olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA