13 Nisan okullar kapanacak mı? Hangi illerde uzaktan eğitime geçildi?

13 Nisan okullar kapanacak mı? Okullar yeniden mi kapanıyor mu son dakika gelişmeleri öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs tablosunda ve illere göre vaka haritasında vaka oranları son günlerde artıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulaması farklılık gösteriyor. Hangi illerde uzaktan eğitime geçildi? 13 Nisan okullar kapanacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Hangi illerde uzaktan eğitime geçildi? Yüz yüze eğitim kademeli olarak normalleşme adımları içerisinde başladı. İllerin vaka oranları göz önünde bulundurularak okullarda eğitim başladı. Artan vaka sayısı ile bazı iller yüz yüze eğitimde yeni kararlar aldı ve uzaktan eğitime geçiş yaptı. Öğrenciler, okullar kapanıyor mu, yeniden uzaktan eğitime geçiliyor mu sorularını yöneltti. 13 Nisan okullar kapanacak mı?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Kabine Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA'DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İlimizde salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 5 Nisan2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

ÇORUM'DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasındaki Çorum'da yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini belirtti.

13 NİSAN OKULLAR KAPANACAK MI?

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda il bazlı uzaktan eğitime geçen bazı bölgeler bulunuyor. 13 Nisan tarihinde Ramazan'ın başlamasıyla yeni kararlar uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler okulların durumunu araştırıyor. Bu tarih itibarıyla yeni bir açıklama gelmedi. Kabine Toplantısının ardından açıklanan il bazlı kararlar ve valiliklerin bildirdiği notlar şu an için geçerlidir.