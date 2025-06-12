13 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU || Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

13 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU || Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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13 Haziran Ankara hava durumu bilgileri açıklandı. Başkentte yaşayan vatandaşlar ve şehre seyahat planlayanlar için merak edilen "Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileriyle belli oldu.

Ankara'da hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ankara 5 günlük hava durumu tahmini vatandaşların planlarını şekillendirmesine yardımcı olacak. İşte 13 Haziran Cuma günü ve önümüzdeki günlerde Ankara'da beklenen hava durumu detayları…

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

13 Haziran Ankara hava durumu raporuna göre kentte gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 18°C olarak tahmin ediliyor. Güneşli ve sakin bir hava beklendiği için açık alan etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif esecek ve zaman zaman orta kuvvette hissedilecek.

13 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU || Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu – 33°C / 18°C

15 Haziran Pazar: Parçalı ve az bulutlu – 33°C / 18°C

16 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu – 28°C / 16°C

17 Haziran Salı: Parçalı ve az bulutlu – 28°C / 12°C

18 Haziran Çarşamba: Az bulutlu – 29°C / 13°C

13 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU || Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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