13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu özeti ve Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir? Neden Ankara başkent oldu?
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13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu özeti ve Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir? Neden Ankara başkent oldu?

13.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:27
13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu özeti ve Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir? Neden Ankara başkent oldu?

Stratejik konumu nedeniyle öne çıkan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir? 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu ve neden Ankara başkent oldu?

Nüfus yoğunluğu bakımından bugün ülkemizin ikinci büyük şehri haline gelen Ankara, 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen tek maddelik yasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.

13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkent olarak kabul edilen Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü bu sene gerçekleşiyor.

19 EKİM 1923 ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU ÖZETİ

Lozan Barış Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra İstanbul, 23 Eylül 1923'ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. İstanbul'un işgal kuvvetlerince boşaltılması 6 Ekim 1923'te tamamlandı. Bunun ardından hükümet merkezi sorunu ortaya çıktı.

13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu özeti ve Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir? Neden Ankara başkent oldu?

İsmet İnönü, arkadaşıyla Ankara'nın "başşehir" olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini 9 Ekim 1923'te Meclise verdi.

Teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Ankara'nın başkent olarak belirlenmesi Cumhuriyet'in ilanı için de bir adım oldu.

Ankara, bağımsızlık mücadelesinin zor günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına karargâh olmuş, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında tarihi rol oynamıştır.

Atatürk, Ankara'nın başkent olmasının nedenleri arasında korunabilir bir şehir olmasını sebep göstermiştir. Atatürk düşüncelerini "Bütün düşünceler, Yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu." sözleriyle ifade etmiştir.

13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu özeti ve Ankara'nın başkent olmasının nedenleri nelerdir? Neden Ankara başkent oldu?

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Bağımsızlık mücadelesi sürecinde Ankara'nın oynadığı siyasî ve stratejik rol, Ankara'nın başkent yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Ankara'nın iklimi, ulaştırma araçları, gelişme kabiliyet ve istidadı, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından daha uygun olduğu görülmüştür.

Türkiye'nin coğrafi olarak merkezinde sayılabilecek bir şehir olmasının yanı sıra, haberleşme ve ulaşım bakımından da avantajlı olan Ankara, bütün cephelere eşit mesafede olması sebebiyle bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği merkez olmuştur.

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