12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı - Haber
Koronavirüs, Wuhan, Güncel

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

2008 yılında End Of Days olarak yayımlanan ve Türkçe'ye Günlerin Sonu ismiyle çevrilen kitapta, koronavirüs salgınından bahsedildiği ortaya çıktı.

12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:29

Koronavirüs, 12 yıl önce dünyanın sonu hakkında bir kehanet kitabında önceden bildirildi. 2008 yılında End Of Days adıyla yayımlanan ve Türkçe'ye Günlerin Sonu olarak çevrilen, dünyanın sonu hakkında öngörüler ve kehanetlerde bulunulan 2008 tarihli kitapta, koronavirüsün resmedildiği görüldü.

12 YIL ÖNCE BAHSEDİLDİ

Kitapta, "2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir. 10 yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak" ifadelerine yer veriliyor.

"10 YIL SONRA TEKRARDAN SALDIRACAK"

2020 yıllarında ölümcül bir salgının patlak vereceğini iddia eden bir başka yazar da Sylvia Browne oldu. Dünyanın sonu ile ilgili tahminler ve kehanetler kitabında, dünyayı tahrip eden bir pnömoni (zatürre) salgınından bahsediliyor.

Kitapta şu ifadelere yer veriliyor: "2020'de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir, 10 yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak."

Pek çok kişi kitaptaki bu kısa pasajdan yola çıkarak, dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgınını, kitaptaki durumla bağdaştırdı.

VİRÜS KEHANETLERİ

Komplo teorisyenleri şimdiye kadar, virüsü, 16. yüzyıl kahinlerinden Nostradamus'un tahmin ettiğini ve İncil'de yer aldığını iddia etti. Öte yandan koronavirüsün, Çin Wuhan'daki bir laboratuvarda kazara serbest bırakılan çok gizli bir biyo-silah olduğu da iddialar arasında.

Başka bir yazar Dean Koontz'un 1981 yılında çıkan 'The Eyes of Darkness' adlı romanında Wuhan-400 adlı bir koronavirüs hastalığının yazdığı görüldü.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Haberin Videosu:

2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Aldatılan eş ifşa etti: Ece, evli sevgilisinin evinde öfkeden deliye döndü Haber
Aldatılan eş ifşa etti: Ece, evli sevgilisinin evinde öfkeden deliye döndü
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Bülent Uygun Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:50:02. #1.15#