12 yaşında kitap yazdı

KOCAELİ (İHA) - Pandemide uzaktan eğitime devam eden milyonlarca öğrenciden biri olan 12 yaşındaki Hüseyin Yiğit Yılmazer, bilim insanlarının hikayelerini anlatan kitap yazdı. Bilim insanlarını örnek alan 12 yaşındaki Yiğit'in sıradaki hedefi ise Matematik üzerine kitap yazmak.

Kocaeli'de yaşayan ortaokul öğrencisi Yiğit Yılmazer (12), pandemide evde geçen zamanlarını, en büyük merakı olan bilim hikayelerini araştırarak değerlendirdi. Belli bir süre sonra elde ettiği bilgileri kitaplaştırmaya karar veren Yiğit, 136 sayfa kitap yazdı. "Bilim Tarihine Yolculuk" isimli kitap, geçtiğimiz ekim ayında 500 adet basıldı. Kitabın içeriğinde Pasteur'dan Newton'a, El-Cezeri'den Einstein'e kadar dünya tarihine yön vermiş ve damga vurmuş bilim insanlarının çoğunun hikayeleri yer alıyor.

"Acemice yazmaya karar verdim"

Kitap yazmak gibi bir planı olmadığını, acemice verilen kararla yazmaya karar verdiğini anlatan Yiğit Yılmazer, şu ifadeleri kullandı:

"O dönemde de fen bilgisi öğretmenimle proje konuşuyorduk. Kitabın kapağını gösterince "Bu senin projen olsun" dedi, bana çok yardımda bulundu. Araştırmalarım sonucunda 8 ayda kitabı yazdım. Yazdığım kitabın içerisinde, bilim tarihine adını altın harflerle yazmış bilim adamları bulunuyor. Pasteur'den El-Cezeri'ye kadar çoğu bilim insanı var. Bilim insanlarının buluşları kitapta yer alıyor. Sissa İbn Dahi'nin satranç, Benjamin Franklin'in havanın yıldırım ve şimşek olaylarında iletken olduğu, Newton'un yer çekimi, Galileo'nun dünyanın yuvarlak olduğu gibi buluşlar da kitapta var. Fakat daha çok neler yaşadıklarını da anlattım. Bilime çok merakım var. Teknofest gibi festivalleri de takip ediyorum ve bilimle ilgili bir sürü kitap da okuyorum. Bu yüzden de bilim kitabı yazmak istedim. Sosyal mecralardan da bilimle ilgili araştırmalar yapıyorum"

"Bu yaşta bir çocuğun bunu yapamayacağını düşünüyorlardı"

Kitabı yazma sürecinde yaşadığı zorluklara değinen Yılmazer, "Kitabı yazarken 1 - 1.5 ay süren uzun molalarım oldu. Derslerden kaynaklı zorluklar çektim. Pandemi döneminde evde sıkılıyordum, sıkılınca bir şey de yapmak istemiyordum. Bu yüzden uzun molalar verdiğim günler oldu. Kitabı yazdığımı söylememiştim. Kitap çıkınca arkadaşlarıma gösterdim. Şaşırdılar ve "Ücretsiz verirsin değil mi?", "İmza da verirsin" gibi espriler yaptılar. Onların da tuhafına gitti. Sonuçta bu yaşta bir çocuğun bunu yapamayacağını düşünüyorlardı" dedi.

Zekası ve buluşlarıyla kendisine hayran bırakan bilim insanlarını örnek aldığını söyleyen Yılmazer, "Sıradaki hedefim; "Matematik Tarihine Yolculuk" kitabını çıkarmak. LGS sınavını atlattıktan sonra onu hazırlamayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Her zaman destekçisiyim"

Oğluna her zaman destek olduğunu belirten anne Gülçin Yılmazer ise "Kitap yazacağını ilk duyduğum anda çok şaşırmıştım, "nereden çıktı bu?" diye sorular sordum. Oğlumun bilime ilgisi vardı, her zaman yanındaydık. Yazdıklarını okuduk, destekçisi olduğumuzu da söyledik. Bir anne olarak oğlumla gurur duyuyorum. Matematik üzerine yeni bir kitap çıkaracağını söylüyor. Zaten matematik konusunda iyi bir çocuk. İnşallah yolu her zaman açık olur. Yazar olmasını isterin ama bilim insanı olmak istiyor. O yolda da tabii ki arkasındayım. Yiğit çok yönlü ve her girdiği ortama uyum sağlayabilen bir çocuk. Bilim üzerine de işler yapabilir ve artı olarak yazarlık da yapabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ