12 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

12 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

12 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 12 Temmuz'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

12 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
12.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Temmuz Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

AVCILAR ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BOYACI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556821)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556032)

BAĞCILAR ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah Yalçınkoreş caddesi,Çınar caddesi. 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553694)

BAYRAMPAŞA ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, FERAH, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556477)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ERDEĞER, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, KARAGÖZ, SEYMEN sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556478)

BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2.cadde 1.bulvar 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555568)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce yakuplu mahallesi 2.cadde 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555572)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 60., 62., 64. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556167)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553926)

KAĞITHANE ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AHMER, AKDERE, DEREBOYU, DEĞER, DÖNER, DİKMEN, EVLİYA, GÜRHAN, HAKİM, HİKAYE, KADER, KANDİL, MAYIS, MAYIS ÇIKMAZI, METE, NAZIR, NİSAN, OLTU, SANTRAL, SEVDA, SUDENAZ, SİVAS, TALATPAŞA, TUNÇ, ÇUKUR, ŞEHİT UĞUR ADA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548797)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548796)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AHMER, AKDERE, ATALAR, BİGA, DEREBOYU, FİLİZ, HÜNKAR, KANDİL, KARAHAN, KAVİS, KUDRETLİ, NAZIR, SANTRAL, SUDENAZ, SİVAS, YILDIRAY, ZAMBAK, ŞEHİT UĞUR ADA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah DEREBOYU, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2548795)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BÜLBÜLDERE, EMNİYET, TAŞKENT, YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk/ ÇELİKTEPE mah YEŞİL KIBRIS, ÇELEBİ MEHMET sk 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554934)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ERDAL, HÜMEYRA, LALEGÜL, SONBAHAR, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2554972)

SARIYER ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 13. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553902)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 1., AOS 11., AOS 2., AOS 3., AOS 4., AOS 5., AOS 6. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553899)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, CENK, PETUNYA, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk 10:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556053)

SİLİVRİ ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah/ İSMETPAŞA mah/ GÜMÜŞYAKA mah/ BALABAN mah/ SANCAKTEPE mah/ ÇELTİK mah/ YOLÇATI mah/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah/ SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553704)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah/ İSMETPAŞA mah/ GÜMÜŞYAKA mah/ BALABAN mah/ SANCAKTEPE mah/ ÇELTİK mah/ YOLÇATI mah/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah/ SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553699)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah/ İSMETPAŞA mah/ GÜMÜŞYAKA mah/ BALABAN mah/ SANCAKTEPE mah/ ÇELTİK mah/ YOLÇATI mah/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah/ SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553702)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah/ İSMETPAŞA mah/ GÜMÜŞYAKA mah/ BALABAN mah/ SANCAKTEPE mah/ ÇELTİK mah/ YOLÇATI mah/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah/ SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553695)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- FEVZİPAŞA mah/ İSMETPAŞA mah/ GÜMÜŞYAKA mah/ BALABAN mah/ SANCAKTEPE mah/ ÇELTİK mah/ YOLÇATI mah/ BÜYÜK ÇAVUŞLU mah/ SEMİZKUMLAR mah 05:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553692)

ZEYTİNBURNU ilçesi, 12 Temmuz Pazar günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE MERKEZ MERKEZEFENDİ TOPKAPI ALT GEÇİCİ, MERKEZEFENDİ PANOROMA MÜZESİ ,PANOROMA PARKI 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555604)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ASIM KAZANCIGİL sk/ TELSİZ mah 79., 85., ASIM KAZANCIGİL sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555630)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah DERE, FIRIN, HAMAM ÇIKMAZ, MERKEZEFENDİ, MEVLEVİHANE, MEVLEVİHANE ÇIKMAZ sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555605)

İlgili Haberler

6 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
6 Temmuz Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
9 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
9 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
7 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
7 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit...
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 3. Sayfa
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü neden kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü neden kaybedecek?
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Sahile akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını yine unuttu
Sahile akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını yine unuttu
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Filiz Akın Seda Sayan Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Silah Tunceli Antalya
Şu an buradasınız: 12 Temmuz Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 01:00:35. #1.14#
title