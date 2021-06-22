12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI
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12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" dünyanın önemli sinemacılarının da katılımıyla başladı.

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" dünyanın önemli sinemacılarının da katılımıyla başladı. TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, "Amacımız sadece fon sağlamak değil, aynı zamanda eğitim vermek. Türk sinemasının dünyayla buluşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme platformu olan 12 Punto, Türk sinemasına nitelikli senaryolar kazandırmayı ve bu projelerin filme dönüştürülmesini hedefliyor. Kazanan projeler 29 Haziran akşamı gerçekleşecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandıran 12 Punto TRT Senaryo Günleri, 9 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda yapılacak. Uluslararası birçok etkinlik ve toplantı çevrim içi yapılacak. Bu çevrim içi etkinliklerin bir bölümünü izleyiciler sosyal mesafeye uygun bir biçimde İstanbul Feriye Sineması'nda izleyebilecek.

"BU SENE ÖDÜL MİKTARIMIZI DA ÇEŞİTLİLİĞİ DE ARTTIRARAK GİDİYORUZ"

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yarışma hakkında bilgi verdi. Yavuz, "İlk 2 senede toplamda ortak yapım, ön alım ödülü ve uluslararası Türk payı ortaklığı olarak toplamda 21 ödül verdik. Şimdi organizasyona devam ediyoruz. Bu sene ödül miktarımızı da çeşitliliği de arttırarak gidiyoruz. Her sene 12 Punto'nun üzerine sektörle konuşarak yeni alanlar açıyoruz ve daha da derinleştiriyoruz. Birkaç film çekilmeye başlandı ilk seneden. Şu anda çekimleri devam ediyor. Zannediyorum bittikten sonra uluslararası festivallerde etkili olacak Türk filmlerinin yolunu açmış olacağız. Amacımız sadece fon sağlamak değil, aynı zamanda eğitim vermek. Türk sinemasının dünyayla buluşmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

"BU SENE 5 KADIN JÜRİYLE FİNALİSTLERİ DEĞERLENDİRİYOR OLACAKLAR"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise, "Bu sene 3'üncü senemizi yapıyoruz. İlk sene güzel bir açılış yapmıştık. Oscar Başkanı, Akademi Başkanı bizim jüri üyemizdi. Bu sene 5 kadın jüriyle finalistleri değerlendiriyor olacaklar. En iyi uluslararası potansiyeli olan Türk sinemasını yurt dışında da temsil edebilecek projeleri seçmeye çalışıyoruz. Aslında, TRT'nin ortak yapımcı olacağı projeleri biz dışarıdan bağımsız bir jüriye seçtiriyoruz. Bu sayede bu projeyle yurt dışında dolaşıyor olacaklar, kendi bilinirliklerini sağlayacaklar" dedi.

12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI
12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI
12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI
12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI
12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI
12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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