12 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Bundesliga 01:00 Fransa - İzlanda 01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 01:30 Galler - Belçika 02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar 03:00 Portekiz - Galler 03:10 Futbol Akşamı 04:10 Almanya - İtalya 04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 05:20 Real Madrid - Atletico Madrid 06:30 Premier Lig 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hava Yarışları 07:55 Spor ve Sağlık 08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:30 Orhan Ayhan'la 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Unutulmaz Maçlar 11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri 12:00 Michael Jordan Belgeseli 12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli 12:55 Kamu Spotu: İşte Spor 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Real Madrid - Atletico Madrid 14:00 Tottenham - M.United 15:45 Premier Lig 15:55 Kamu Spotu: İşte Spor 16:00 Fransa - İzlanda 16:00 Almanya - Fransa 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Maçlar 18:30 Bundesliga 18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin 20:00 Spor Bülteni 20:30 Lig Hatırası 20:30 Sporcu Vizesi 20:45 Inter Goller 21:00 Portekiz - Fransa 21:00 Portekiz - Galler 22:40 Lig Hatırası 23:00 Unutulmaz Maçlar 23:10 Lazio Goller 23:25 Milan Goller Kaynak: InterSinema.com