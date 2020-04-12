12 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
12 Nisan 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga
01:00 Fransa - İzlanda
01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:30 Galler - Belçika
02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
03:00 Portekiz - Galler
03:10 Futbol Akşamı
04:10 Almanya - İtalya
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
05:20 Real Madrid - Atletico Madrid
06:30 Premier Lig
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:30 Orhan Ayhan'la
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Unutulmaz Maçlar
11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
12:00 Michael Jordan Belgeseli
12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Real Madrid - Atletico Madrid
14:00 Tottenham - M.United
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Fransa - İzlanda
16:00 Almanya - Fransa
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Maçlar
18:30 Bundesliga
18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
20:00 Spor Bülteni
20:30 Lig Hatırası
20:30 Sporcu Vizesi
20:45 Inter Goller
21:00 Portekiz - Fransa
21:00 Portekiz - Galler
22:40 Lig Hatırası
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:10 Lazio Goller
23:25 Milan Goller
Kaynak: InterSinema.com